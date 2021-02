Imunolog Hořejší: Jsme na kraji kolapsu. Každý to vidí, ale politici se dohadují o úplných hloupostech

Ani po středečních jednáních se zástupci opozice, zaměstnavatelů, odborářů i vědců zatím vláda nerozhodla o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Večerní jednání ministři po dvou hodinách ukončili. Znovu se mají sejít ve čtvrtek. Jak ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus prohlásil imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, nutná opatření jsou jasná a politici se „dohadují o hloupostech“. Rozhovor Praha 13:00 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Imunolog Václav Hořejší | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Co říkáte tomu, že vláda ve středu pozdě večer nedospěla k rozhodnutí o případném zpřísnění opatření?

Já tomu nerozumím. Ta situace je úplně jasná, a já teď slyším, že nejenom vláda, ale zvláště opozice se bude teď dohadovat, jestli je to ústavní a jestli hrozí nějaké žaloby... Já si připadám opravdu, nezlobte se, jako v blázinci.

Co odklad může znamenat?

Doufám, že to dokončí rychle - dneska. A doufám taky, že aspoň nejméně jedna strana z opozice dostane rozum, že to budou zase ti komunisti a že to nakonec projde. Zůstává tu ale hrozba, že zase Ústavní soud řekne, že to je neústavní, a budeme se točit dokola. Mezitím budou umírat tisíce lidí.

Jestli čtou o situaci u nás Číňani, tak se musí popadat za břicho smíchem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s imunologem Václavem Hořejším

Pokud vláda nesáhne k rychlému zpřísnění opatření, kam až by se mohly dostat počty nakažených a obětí?

Vidíme trend té křivky, pořád to stoupá a stoupá. To nemusí příliš vzrůst. Když se to zhorší ještě o 10 procent, budeme v úplném kolapsu, kdy nebudou moct v nemocnicích přijímat nové pacienty, kteří budou umírat bez pomoci doma.

Jsme opravdu úplně na kraji. Každý to vidí a přitom se tady politici dohadují o úplných hloupostech. Ještě se náměstek ministra zdravotnictví vyjádří, že za celou věc nikdo nemůže... Já už nenacházím slov.

Vy jste říkal, že potřebná opatření jsou v tuto chvíli jasná. Jaká jsou?

Nejvíc by prospělo, kdyby byl skutečně zaveden tvrdý lockdown, jak se tomu říká, což tady nikdy nebylo. Někteří lidé se domnívají, že to, co tady bylo na jaře, byl nějaký tvrdý lockdown, ale to není pravda. Tenkrát všechno normálně běželo.

Omlouvám se, jestli vám do toho mohu skočit. Hlavní hygienička v ranním interview v tomto týdnu říkala, že v zásadě tady lockdown máme. Z vašeho pohledu, aby to bylo naprosto jasné, co všechno si představujete pod tvrdým lockdownem? Je to i zastavení výroby, třeba v průmyslových podnicích?

Ano, samozřejmě, to se musí vztahovat i na důsledná opatření, včetně tedy u mnohých podniků zastavení výroby, protože pokud je to práce taková, která ze své podstaty vyžaduje, aby tam lidé byli dlouhou dobu blízko u sebe. Nemají ani roušky, dokonce třeba ani někdy nemůžou mít roušky kvůli povaze té práce, chodí společně do závodní jídelny, kde samozřejmě při jídle také nemají roušky… Myslím si, že bychom tohle zpřísnění, takového až wuchanského typu, 14 dní vydrželi. A to by nás z toho dostalo.

A druhé opatření je masivní testování. Doufám, že už je všechno připraveno, aby se i tohle dělalo. Jenom se zase obávám, že se bude říkat: Ne, ne, to nesmí být povinné, to musí být jenom striktně dobrovolné.

Iniciativa odborníků volá po tvrdém lockdownu. ‚Stávající opatření nefungují,‘ říká Grubhoffer Číst článek

Myslím si, že to musí být zkrátka povinné. Zvláště na všech takových místech, kde je to největší nebezpečí, to znamená na pracovištích. Tam skutečně dneska dochází nejvíc k přenosu. Lidé si to přinesou domů, šíří se to mezi členy domácnosti.

Teď se objevují zprávy o tom, jak výrazně narůstá šíření epidemie mezi školními dětmi. To všechno spolu souvisí. A musí se to někde přetnout.

Přetnout se to může samozřejmě i tím, že by se udělalo masivní testování, kde by se během několika dní protestovala většina celé naší populace. Odhalily by se tak desítky tisíc lidí, co jsou infikováni. Ti by šli do karantény, k tomu jejich blízké kontakty, po týdnu by se to zase zopakovalo. A takhle by se postupně vychytalo, já nevím, 90 procent všech stran, které v populaci jsou, a dostali bychom se také do příznivého stavu.

Ale to taky nevím, jestli je vláda schopna udělat. A vůbec ochotna to takhle zorganizovat. Tady se pořád hrozně dbá na to, že to všechno musí být hrozně dobrovolné, jinak by to byla totalita. Já nevím. My si pod sebou opravdu řežeme větev a ještě si přitom tleskáme.

Spekuluje se o tom, že by vláda také mohla omezit pohyb do vzdálenosti 20 kilometrů od bydliště. Je to z vašeho pohledu přínosné a má logiku zrovna těch 20 kilometrů?

Nevím. Velice o tom pochybuji.

Komplikace kvůli mutacím viru

Už jste mluvil o školách. V tuto chvíli je podle vás nezbytné zavřít mateřské školy a první dva ročníky základních škol?

Ano, myslím si, že je to skutečně nutné, protože jak jsem zmínil, opravdu se ukazuje, že se infekce šíří i mezi dětmi, a dokonce, pro mě překvapivě, rychleji než ve zbytku populace. Určitě je to nezbytné a je to jedna z věcí, které je potřeba udělat, aby se aspoň zabránilo dalšímu zrychlování epidemie.

Situaci nám bohužel zkomplikovala britská varianta. Určitě může za to, že se to teď v posledních dvou týdnech tak hrozně zhoršuje. Abychom se s tímhle vypořádali, musíme přijmout další opatření navíc. Kdybychom to nechali, jak je to teď, tak se to bude zhoršovat, protože to reprodukční číslo britské varianty je vyšší než u staré varianty, a to samo o sobě zhoršuje situaci.

Havlíček: Tvrdý lockdown není ve hře. Ani demise vlády, ta by znamenala jen více zmatku Číst článek

Vy mluvíte o britské mutaci. Jak by situaci mohlo ještě dál změnit, pokud se u nás začne šířit jihoafrická mutace?

Pokud vím, tak jihoafrická mutace už u nás taky byla v několika případech zachycena. Nejsem si vědom toho, že by tato mutace byla o tolik nakažlivější, než byla ta předcházející, převládající varianta. To znamená, že by byla nějak srovnatelná s britskou mutací.

Má ale jiný problém, a ten, že tahle jihoafrická mutace a také takzvaná brazilská mutace je do značné míry odolná proti látkám, které vznikly u lidí, kteří prodělali to onemocnění nebo kteří jsou očkování proti covidu. V nejhorším případě by to znamenalo, že lidé, kteří už onemocnění prodělali nebo byli očkováni, tak by mohli být znovu nakaženi jihoafrickou nebo brazilskou variantou.

Byl by to velký průšvih, protože by to znamenalo, v tom nejhorším případě, že by se musel očkovat znovu proti té jihoafrické variantě. Další nebezpečí je, že až by se to udělalo, tak by se objevila zase nějaká nová patagonská varianta, která by zase bylo odolná, a museli bychom začít od začátku.

Možná to nebude tak hrozné, protože to vypadá, že i na tu jihoafrickou protilátky přece jenom trochu působí. Možná že to zvládnou i tak.