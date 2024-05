Vláda neplní závazek. Ohledně zákona o odměňování zdravotníků jsme pořád na začátku, říká šéf lékařů

Lékařská komora kritizuje tempo, jakým stát chystá změny ve zdravotnictví. Hrozí kvůli tomu razantními protesty. Jakou budou mít podobu? Co odborům vadí nejvíce? „Pokud je (ministr zdravotnictví Vlastimil Válek) čestný muž, tak závazek, který byl podepsán za přítomnosti předsedy vlády, musí plnit, ať se mu to líbí, nebo ne,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:13 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda neplní závazek, říká o odměňování zdravotníků prezident České lékařské komory, Milan Kubek | Foto: Dana Špicarová | Zdroj: Český rozhlas

Na pondělní tiskové konferenci jste prohlásil, že chcete dát případnými dalšími protesty politikům „pořádně do kožichu“. Proč tak tvrdá rétorika?

Uplynulo skoro půl roku od podepsání dohody, splněn byl ale pouze první krok, a to, že došlo k navýšení platů v nemocnicích pro lékaře a ostatní zdravotníky.

Na samostatný zákon o odměňování zdravotníků, který by měl sjednotit pravidla odměňování za práci v nemocnicích bez ohledu na to, jestli jde o nemocnice fakultní nebo o akciové společnosti, se stále čeká.

Rozdíl v příjmech je přitom v řádu mnoha tisíců, což není spravedlivé. Proto chceme, aby toto bylo sjednoceno a aby vláda konečně splnila slib, který vedl k ukončení akce Děkujeme, odcházíme. Dnes se tomu říká Hegerovo memorandum, že příjmy lékařů v nemocnicích se budou za základní pracovní dobu pohybovat v rozmezí jeden a půl až trojnásobku průměrné mzdy v zemi v závislosti na kvalifikaci a zkušenosti daného lékaře.

Nezvažujete ale třeba s ohledem na situaci na Slovensku spíše diplomatičtější rétoriku, zvlášť když ostatní odbory od protestů naopak upouštějí?

Přiznám se, že nechápu souvislost se situací na Slovensku. Vláda podepsala s lékaři dohodu 8. prosince, svůj závazek ale neplní.

‚Chceme ho vidět‘

Premiér Fiala (ODS) tvrdí, že vláda pracuje na změně zákoníku práce a že připravuje speciální zákon o odměňování. Proč jste přišli s varováním, že chystáte další protesty čtyři dny před tím, než ministerstvo zdravotnictví zveřejní návrh slíbených legislativních úprav? Nebylo by lepší počkat?

Kdybychom nepohrozili, nepadl by ani slib, že to tento pátek bude. Dne 16. května jsem upozornil předsedu vlády, že slib, který podepsal pan ministr (zdravotnictví Vlastimil) Válek, není plněn, a možná to opravdu zapůsobilo jako určitý katalyzátor.

Bohužel dodnes žádné podklady zákona nemáme, což připomíná onu známou filmovou scénku „Máte sklípek? Fajn, tak já bych ho chtěl vidět“. Ministr Válek tvrdí, že má návrh zákona. Fajn. My bychom ho tedy chtěli vidět.

Od předložení návrhu k jeho schválení a k nabytí účinnosti 1. ledna 2025 totiž vede dlouhá cesta a my jsme ztratili skoro půl roku.

Ve středu se jednalo o chystané novele zákoníku práce. Co nového jste se dozvěděli?

Pan ministr Válek a pan ministr (práce a sociálních věcí Marian) Jurečka se nám omluvili za to, že jsme nedostali podklady pro jednání a že není upravena velice důležitá část týkající se případného předatestačního volna pro lékaře. Takže jsme se dozvěděli to, že se sejdeme zase příští týden ve čtvrtek.

Co čekáte od návrhu resortu tento pátek?

Čekáme takový návrh zákona o odměňování, který splní ono Hegerovo memorandum, tedy že bude odpovídat závazku, který pan ministr Válek jako místopředseda vlády podepsal.

Nebýt tohoto závazku, protestní akce nemocničních lékařů by určitě neskončila v prosinci. Naopak jsme měli obrovský problém přesvědčit kolegy, aby se spokojili se slibem vlády.

Samozřejmě argument, že se zákon nedá prosadit ze dne na den, validitu má, ale nyní vidíte, že uplynulo bezmála půl roku a my jsme ohledně zákona o odměňování pořád na začátku.

‚Čestný muž‘

Náměstek ministra Václav Pláteník tvrdí, že z 21 úkolů, které jim dohoda uložila, je většina splněna anebo se průběžně plní a slíbené zákony budou v termínu. Vy to vidíte jinak?

Já ani nevím, že tam je nějakých 21 závazku. Tolik závazků tam není. Ke zvýšení platů od ledna letošního roku vesměs došlo, tento bod my nerozporujeme. Je zde novela zákoníku práce, o té se jedná. Má dojít ke změnám ve vzdělávání lékařů.

Ovšem pan ministr Válek odmítá otevřít zákon o vzdělávání lékařů, protože se bojí, že neudrží linii a že mu tam poslanci napíšou tolik různých pozměňovacích návrhů, že by výsledek mohl být ještě horší, než je. Nejzásadnější bod, který není plněn, je ale zákon o odměňování.

Dokonce jsme zaznamenali řadu případů, kdy přímo pan ministr zpochybňoval možnost tohoto zákona, sestavil pracovní skupinu, která neodpovídala závazku z dohody a diskuse na dvou jednáních nebyla o tom, jak ten zákon bude vypadat, ale byly to pouze debaty, jestli zákon ano, či ne bez přítomnosti pana ministra.

To je ale naprosto irelevantní, protože takovou debatu si měl vyjasnit dřív, než podepsal závazek. A pokud je čestný muž, tak závazek, který byl podepsán za přítomnosti předsedy vlády, musí plnit, ať se mu to líbí, nebo ne.

Jak pravděpodobný tedy je příští protest lékařů?

Pokud se postoj ministerstva zdravotnictví nezmění, tak se limitně blíží matematické jistotě. Nic podstatného se nezměnilo. Nezměnily se podmínky práce v nemocnicích, nezměnilo se vzdělávání lékařů, stále jsou lékaři přetěžováni.

Došlo pouze k prvnímu kroku, k jednorázovému navýšení platů, ale žádné změny, které by zlepšily podmínky v nemocnicích a které by učinily práci v nemocnicích a ve zdravotnictví obecně více atraktivní tak, abychom měli větší počet lékařů, zdravotníků, zdravotních sester, učiněny nebyly.

Jak co nejlépe vyřešit problém s nedostatkem lékařů? Jak časté jsou případy falešných doktorů? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v audiozáznamu v úvodu článku.