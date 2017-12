Vládní čtvrť v Praze? Nechceme město duchů, vyklízet historické budovy by byla chyba, říká Čižinský

Praha nemá nedostatek kanceláří pro úředníky, problém jsou byty. Tak reaguje na vládní návrh na vybudování vládní čtvrti v Praze lidovecký poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Praha musí být proti tomu, aby se vylidňovaly historické budovy, které ministerstva nyní využívají,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:54 22. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Čizinský | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

Barokní palác, ve kterém je ministerstvo kultury, je podle něj dobře adaptovaný objekt, který musí zůstat tak, jak je.

„Vyklidit je, udělat z centra ještě větší město duchů a postavit jinde nové město duchů, které bude po čtvrté, páté hodině odpolední prázdné od lidí, by byla chyba,“ nastiňuje Čižinský.

Dobrým nápadem ale je postavit kanceláře tam, kde nemohou být byty, například v Bubnech, hrubá chyba by byla vyklízet historické budovy a vylidňovat centrum. „Nedělejme vládní městečko, kam všechny sestěhujeme, to by byla hrubá chyba a Praha by na to doplatila,“ dodává.

Městským částem chybí peníze

Zájmem všech je podle něj především to, aby Praha lépe fungovala, důležité je například urychlení dostavby městských okruhů, což je součástí i vládního návrhu programového prohlášení.

„Praha potřebuje okruh, Středočeský kraj zase potřebuje pro své lidi, aby mohli přijíždět do města za prací, pro děti potřebuje školky,“ upozorňuje starosta a poslanec s tím, že v tomto ohledu je nutná spolupráce, která zatím chybí.

Poukazuje také na to, že městské části jsou podfinancované, potřebují tisíc korun pro obyvatele navíc, aby mohly fungovat. Ty městské části, které chtějí být úspěšné, tak například uklízejí, ale používají na to svoje peníze, které by měly použít na školy nebo školky.

„To je špatná situace,“ dodává s tím, že městské části jsou například nuceny prodávat majetek, mezitím i byty, a tím je zase podvazovaná bytová politika hlavního města.