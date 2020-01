Vrátil se středočeský gang? V Želivci na jihu Prahy došlo ke třem vloupáním během jedné noci

V noci na pátek došlo v Želivci na jihu Prahy ke třem vloupáním do rodinných domů. Podle místního starosty Petra Čuříka se to v obci nestalo poprvé, v minulých dnech zloději vykradli další dva domy. „Lehce vypáčí okna, snaží se toho moc nepoškodit a co nejvíc toho ukrást,“ popsal pro server iROZHLAS.cz. Jestli případy patří do série vloupání gangu, který v okolí Prahy vykradl nejméně šedesát domů, není jasné.

