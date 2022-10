Výběr z médií: obavy operátorů z blackoutu, otrav houbami přibývá a hledání lékaře přes pojišťovnu

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že operátoři v Česku se připravují na případné výpadky elektřiny, píše deník E15. Otrav houbami podle Mf Dnes přibývá. A tisíce lidí hledají lékaře přes svou pojišťovnu, informuje Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Operátoři v Česku se připravují na případné výpadky elektřiny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Trojice operátorů v Česku se připravuje na případné výpadky elektřiny. Všímá si toho deník E15. Obávají se jich kvůli energetické krizi a válce na Ukrajině. Když přijde blackout, vydrží přitom většina telekomunikačních sítí asi půl hodiny, upozornila Rakouská akademie věd. Tři největší čeští operátoři proto požádali o pomoc dokonce i vládu.

Mf Dnes

Otrav houbami letos výrazně přibylo. A to houbařská sezona ještě ani neskončila. Všímá si toho Mf Dnes. Zdravotníci proto varují lidi, aby si dávali pozor na to, co si odnesou z lesa. Přibývá totiž také počet závažnějších otrav.

Deník

Samosběry v jablečných sadech se jejich majitelům nevyplácí, nepokryjí totiž ani náklady na pěstování. Někteří z nich proto plánují sady rušit, píše Deník. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka kvůli tomu letos můžou skončit i desítky ovocnářů ze současných asi osmi set.

Hospodářské noviny

Řidiči, pozor na kobry pod kapotou. V Česku to možná zní jako nesmysl, ale pro zaměstnance automobilky Škoda v indickém Puné je to každodenní realita. Reportáž z exotické továrny najdou čtenáři v Hospodářských novinách. Podle vedoucího výroby v indické továrně Jiřího Pacáka našli nejen vedle motoru 350 hadů - víc než polovina z nich navíc byla jedovatá.

Právo

Tisíce lidí hledají praktického lékaře nebo zubaře přes svou pojišťovnu. Důvod je jednoduchý - sami ho sehnat nedokážou. Dočtete se o tom v Právu. Pojišťovny mají ze zákona povinnost zajistit dostupnou zdravotní péči. A tvrdí, že ve většině případů se jim to také daří.