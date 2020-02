Výběr z médií: kácení stromů na železnici, léky na roupy neúčinkují a nedostatek kontejerů na kov

E15

Takzvané virtuální odbory nově cílí i na menší firmy. Všímá si toho deník E15. Odboráři komunikují se zaměstnavateli jen elektronicky a kromě citlivých informací - třeba o finanční kondici společnosti - od nich chtějí taky peníze na svou činnost. Novým členům nabízejí náborové příspěvky až 1500 korun. Postupně tak můžou založit organizace v desítkách až stovkách menších společností.

Doteď se přitom odbory zaměřovaly hlavně na velké řetězce jako je Ahold, Globus nebo Lidl. Podle E15 asi nejznámější Zaměstnanecké fórum začalo nově fungovat třeba v ostravském Spojmontu nebo v Duvenbeck Logistic z Rokycanska.

Deník

Počet pacientů s roupy se u nás za posledních 10 let zvedl na trojnásobek. Dočtete se o tom v Deníku. Jakmile roupy proniknou do těla, způsobují pacientům bolesti břicha i krvavé průjmy. Lékaři varují, že proti těmto červům přestávají působit dostupné léky. Může za to jejich nadužívání. Deník píše, že roupy na jediný lék Vermox nereagují, protože se látkou plýtvá jak při léčbě lidí, tak i zvířat. Lékaři ji předepisují pacientům, u kterých si předtím nevyžádali laboratorní vyšetření.

Mf Dnes

Ekologové a lesníci upozorňují na to, že železničáři mohou pokácet až 10 milionů stromů podél drah. Tématu se věnuje Mf Dnes. Železničáři tvrdí, že stromy je nutné odstraňovat kvůli kůrovcové kalamitě i nedávné vichřici. Snazší kácení jim umožňuje novela zákona o drahách. Podle ní je možné porazit ty stromy, které můžou při svém pádu zasáhnout koleje. Mf Dnes píše, že jsou tak podle novely potenciálně nebezpečné i zdravé stromy, které stojí blízko dráhy. Podle Drážní inspekce můžou právě zdravé stromy za komplikace na dráze v drtivé většině mimořádných událostí.

Lidové noviny

V Česku je málo šedých kontejnerů na kov. Píšou o tom Lidové noviny. V celé zemi najdeme na 413 tisíc barevných kontejnerů a jen 23 tisíc z nich je určených na kovy včetně plechovek. Ty místo recyklace často zbytečně končí ve směsném odpadu. Stále víc zákazníků přitom v obchodech kupuje nápoje v plechovce místo těch v plastu nebo ve skle. Produkce kovových obalů tak v Česku stoupá.

Právo

Češi v únoru opustili tělocvičny, novoroční motivace jsou pryč. To je titulek pátečního deníku Právo. Návštěvnost fit center a sportovišť se v únoru proti lednu snížila o 30 procent. Pokles se podle průzkumu týká hlavně sálových a skupinových cvičení a taky posiloven. Zájem ale neklesá třeba u raketových sportů. Situace se opakuje každý rok. Nejvíc cvičíme na přelomu října a listopadu. V týdnu se pak sportu věnujeme nejvíc v pondělí, vyjmenovává deník Právo. Nejméně naopak cvičíme v prosinci a o letních prázdninách.

Hospodářské noviny

Děti hlásící se na víceletá gymnázia, musejí zvládnout i látku, kterou se na základní škole neučí. Tomu i dalším úskalím pro uchazeče se věnují Hospodářské noviny. Podle nich je konkurence u zkoušek velká, a děti tak před testy potřebují speciální přípravu. Třeba v Praze se na víceletá gymnázia dostane jen čtvrtina z přihlášených dětí. Žáci musejí zvládnout přijímací testy, které pro celou republiku připravuje státní organizace Cermat. Zkoušky jsou ale často z učiva, které děti na základních školách neprobíraly, upozorňují Hospodářské noviny.