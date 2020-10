Výběr z médií: Česko pomáhá Tchaj-wanu, méně svatomartinského vína a opatrnost na trhu práce

Mf Dnes

Ochraně zvířat se věnuje středeční Mf Dnes. Redaktoři se zajeli podívat na záchranářskou stanici v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Ochránci tam letos zachránili už více než 900 zvířat. Více než polovinu vypustili znovu do přírody. Mezi nimi třeba ježky, luňáky nebo sovy.

Deník

Svatomartinského vína bude letos podstatně méně než vloni, informuje o tom Deník. Můžou za to akce zrušené kvůli koronaviru a také omezené provozy restaurací. Běžně přitom dodají vinaři do restaurací a obchodů i dva miliony lahví svatomartinského vína ročně. Od středy do konce nouzového stavu 3. listopadu platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti a uzavřené jsou i restaurace.

Hospodářské noviny

Česká firma pomůže Tchaj-wanu odhalit padělky, to je titulek středečních Hospodářských novin. Zemi totiž zaplavily nekvalitní roušky z Číny. Tchajwanským úřadům je nyní od těch kvalitních pomůže rozeznat speciální software vyvinutý českou firmou, která ho daruje zdarma.

Právo

Heslem trhu práce je opatrnost, to je téma středečního Práva. Podle něj změnil koronavirus podmínky na trhu práce. Zaměstnanci teď požadují jistotu, a to i za cenu nižších příjmů. Nejistí jsou i zaměstnavatelé - hlavně ti, kterým klesá objem zakázek. I proto je trendem takzvaná flexibilní forma zaměstnaneckého poměru.