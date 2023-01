Výběr z médií: podmínka pro taxikáře kvůli běžencům, investice do garáží a domácí vzdělávání

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že taxikář chtěl převézt běžence a dostal podmínku, píše Právo. Investovat do garáže nebo parkovacího stání se může vyplatit, informuje Ekonom. A stále víc dětí se podle Deníku N vzdělává doma. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté kvůli migraci hlídkují na hranicích se Slovenskem (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Stále víc dětí se vzdělává doma. Píše o tom Deník N, který vychází z dat České školní inspekce. Za poslední tři roky se jejich počet téměř zdvojnásobil. Celkem se tak doma v loňském školním roce učilo necelých šest tisíc dětí. Za rychlým nárůstem stojí hlavně zkušenosti z distanční výuky kvůli pandemii covidu-19.

Lidové noviny

Nové nádraží, zdravotnické středisko nebo mateřské školy. Na takové benefity se zástupci státu snaží nalákat obyvatele v okolí letiště u Líní na Plzeňsku, kde by mohla vzniknout továrna na baterie koncernu Volkswagen. Místní se ale stavbě zatím brání. O tématu se dočtete v Lidových novinách.

Hospodářské noviny

Strávit stáří v teplé exotické destinaci, to je nejspíš sen řady českých seniorů. A podle zjištění Hospodářských novin může být v současné době o něco blíž realitě. Důchodům v teplejších zemích totiž aktuálně nahrává posilující koruna a výrazně rostoucí penze. Tuzemská inflace je jedna z nejvyšších ve vyspělém světě, takže se příjmy českých penzistů zvyšují vůči cenám zboží a služeb v zahraničí o to rychleji.

Právo

Taxikář jel na hranici pro migranty, odvezl si podmínku, to je titulek čtvrtečního Práva. V textu se píše o případu pražského taxikáře Davida Nováka, který loni v srpnu chtěl od hranic se Slovenskem za peníze převézt skupinu běženců do Německa. Soud ho za to potrestal podmínkou a pokutou.

Ekonom

Investovat do garáže nebo parkovacího stání se aktuálně mnohdy vyplatí víc než dát peníze do bytu – to se dočtete v týdeníku Ekonom. Garáže jsou totiž cenově dostupnější a jsou navíc nenáročné na údržbu a kvůli nedostatku podobných prostor můžou podle realitních expertů přinášet slibné výnosy.