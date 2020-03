Výběr z médií: pick-upy pro armádu, nedostižitelní exekutoři a kontroly příspěvků na sociálních sítích

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že Česko se bude inspirovat Německem o kontrole příspěvků na Facebooku, píše Deník N. Armáda požaduje v novém tendru nákup nových terénních vozů, upozorňuje deník E15. Statistikám o úvěrech Čechů se věnuje deník Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 12. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidí v exekuci je podle statistik méně, ale exekucí mají více (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Deník N

Německá iniciativa a inspirace při kontrolování Facebooku, o tom ve čtvrtek píše Deník N. Češi sledují návrh německé spolkové vlády na zpřísnění kontroly příspěvků na sociálních sítích. Deník N píše, že policisté i ministerstvo vnitra zjišťují, jak by se dala iniciativa zavést do českého práva. Německý návrh počítá s tím, že by sociální sítě musely samy vyhledávat a nahlašovat policii nebezpečné příspěvky obsahující třeba antisemitismus nebo nenávist.

E15

Vojsko chce nově pick-upy, píše deník E15. Česká armáda mění důležitý požadavek v novém tendru na nákup terénních automobilů, upozorňuje na to deník E15. Zatímco loni chtěla hlavně osobní sportovně užitkové vozy, minulý měsíc zahájila marketingový průzkum na nákladní pick-upy s pevně zastřešenou korbou. Za víc než tisícovku aut chce vojsko utratit až dvě miliardy korun.

Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany tvrdí, že pick-upy jsou víceúčelové a zároveň levnější než původně plánované osobní vozy. Armáda podle něj oslovila 14 automobilek a marketingový průzkum skončí v půlce března. E15ka ale upozorňuje, že podle dřívějších analýz ministerstva mají pick-upy některé nevýhody a nejsou univerzální pro každodenní vojenské použití. Mimo jiné jsou konstruované pro přepravu nákladu a pokud žádný nevezou, mají na silnici i v terénu horší jízdní vlastnosti.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

Kontaktovat exekutory je často obtížné, to je titulek Hospodářských novin. Třetina exekutorských úřadů podle oficiálních dat zajišťuje úřední hodiny maximálně dva dny v týdnu. Polovina z nich je k zastižení méně než 16 hodin týdně. Někteří exekutoři navíc úřední doby nedodržují nebo jsou jejich telefony věčně obsazené.

Nedostatečná komunikace exekutorů přitom komplikuje situaci nejen věřitelům, ale i samotným dlužníkům. Ti si na rozdíl od věřitele nemůžou vybrat konkrétního exekutora. Na problém s nedostupností exekutorských úřadů podle Hospodářských novin naráží třeba Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá řešit dluhy lidem ve výkonu trestu. Upozorňuje, že někteří dlužníci při desítkách minut snahy dovolat se exekutorům zbytečně utrácí další peníze za telefon.

REGIONÁLNÍ DENÍK

Nejšikovnější fenu francouzského plemene na světě cvičí Lenka Gahlerová z českolipské městské policie. Regionální Deník píše o tom, že se Gahlerová na šampionátu poblíž Lyonu stala mistryní světa s tříletou fenkou plemene beauceron. Podle chovatelky tito tvrdohlaví psi potřebují důkladný výcvik a pevnou ruku.

Českolipskou psovodku ale ve službě fenka Ariane nedoprovází. Pracuje s dvouletým psem Lancelotem stejné rasy, kterému říká Lancy. Městská policie ho nasazuje při hlídkách v rizikovějších lokalitách města. Strážníci s ním chodí i na namátkové kontroly do barů nebo do zahrádkářských kolonií. Deník vysvětluje, že černý Lancy dokáže pachatele nejen odhalit, ale i vystopovat a zastavit. Psovodka s ním na cvičišti trénuje čtyřikrát týdně.

PRÁVO

Lidí s úvěrem na bydlení bylo loni v prosinci nejméně za posledních pět let, o tom ve čtvrtek píše Právo. Nejnižší od roku 2015 byl loni taky růst celkového zadlužení Čechů. Podle deníku Právo to vyplývá z nejnovějších dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Hypotéku nebo úvěr od stavební spořitelny splácí v Česku víc než milion lidí.

Počet lidí, kteří si loni půjčili na bydlení, se oproti roku 2018 snížil o 12 tisíc. Podle výkonné ředitelky Bankovního registru klientských informací Lenky Novotné za poklesem stojí hlavně snižující se zájem o úvěry ze stavebního spoření. Za poslední čtyři roky jejich počet klesl o pětinu. Naopak hypoték si lidé ve stejném období vzali o čtvrtinu víc. Právo informuje, že české domácnosti ke konci loňského roku dlužily bankám i nebankovním společnostem celkem 2 biliony 450 miliard korun. Meziročně dluh vzrostl o necelých 135 miliard, přesto šlo o nejpomalejší nárůst za pět let.

EKONOM

Členové představenstev nebo jednatelé firem se musí připravit na přísnější postih v případě, že jejich podnik skončí v úpadku. Týdeník Ekonom vysvětluje, že od příštího ledna se budou moct insolvenční správci u soudů domáhat toho, aby šéfové platili firemní dluhy. K odpovědnosti můžou v některých případech hnát dokonce příbuzné členů představenstev.

Insolvenční správce bude moct od ledna prostřednictvím takzvaných žalob na doplnění pasiv požadovat, aby žalovaní doplatili všechny peníze, které ve firmě chybí. Může jít přitom o částky v řádech milionů korun. Ekonom píše, že podle odhadů některých insolvenčních správců novinka najde v praxi velké uplatnění. Česko se při zavádění změny inspirovalo ve Francii. Tam podle statistik správci tuto možnost ročně využívají ve stovkách případů.