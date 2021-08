Pokud vojáci neopustí Afghánistán včas, následky mohou být krvavé, varuje amerikanista Lepš

Islamistické hnutí Tálibán omezilo přístup na letiště v Kábulu, odkud jsou odbavovány evakuační lety s uprchlíky. Špičky vyhlášeného Islámského emirátu Afghánistán navíc pohrozily USA a dalším spojencům, že pokud nedodrží dohodu, a vojáci do konce srpna neopustí zemi, přijde odveta. Americký prezident Joe Biden odchod své armády k 31. srpnu potvrdil. „Zdá se, že neměl jinou volbu,“ říká pro Český rozhlas Plus amerikanista Jakub Lepš. Kábul/Praha 0:10 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci na letišti v Kábulu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle politologa z New York University Prague Jakuba Lepše sice jednání mezi Spojenými státy a Tálibánem probíhají, většinu karet ale v tuto chvíli drží islamisté.

„Pokud by se Západ rozhodl, že se bude snažit protáhnout evakuace lidí i přes 31. srpen, tak by neformální dohoda s Tálibánem padla. Následky by mohly být opravdu krvavé,“ varuje.

A zároveň upozorňuje, že USA prakticky nemají jinou možnost než dodržet deadline Tálibánců.

Ačkoliv podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Slavomíra Horáka hnutí Tálibán zřejmě nemá prostředky k výraznější vojenské ofenzivě, dá se očekávat tlak na odchod vojsk NATO ze země.

„Nelze samozřejmě vyloučit ani nějaké náhodné teroristické útoky,“ uvažuje Horák.

Politolog připomíná, že stále ještě není tak docela jasné, jaký typ vlády budou chtít Tálibánci v zemi zavést. „Není to homogenní hnutí a spousta polních velitelů si ve svých teritoriích dělá, co chce.“

A vyloučit nelze ani to, že Tálibán si jako rukojmí vezme obyvatele Afghánistánu. Zástupci Světového potravinového programu, který funguje při Organizaci spojených národů, totiž varoval před nedostatkem potravin, který na místní dolehne zřejmě už v září.

Svým cynickým jednáním směrem k občanům může Tálibán kalkulovat s orientací Západu na lidská práva. „Mohou počítat s tím, že potravinovou pomoc se nakonec stejně budeme snažit poslat,“ uzavírá politolog.

