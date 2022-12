Tálibán zakázal ženám v Afghánistánu vysokoškolské vzdělání, rozhodnutí je platné do odvolání

Afghánky nebudou mít až do odvolání přístup k vyššímu vzdělání. Oznámilo to v úterý islamistickým Tálibánem spravované ministerstvo vyššího vzdělání, uvedla agentura Reuters. Afghánské veřejné i soukromé školy obdržely od ministerstva pro vyšší vzdělání dopis, který jim nařizuje bez prodlení zamezit studentkám v přístupu k univerzitnímu vzdělání. Nařízení vzápětí odsoudily Spojené státy a Británie na jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku.

