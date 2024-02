Mezinárodní společenství by mělo bojovat proti ruskému režimu, vyzvala Navalného manželka

Mezinárodní společenství by mělo podle Julije Navalné společně bojovat proti „strašlivému režimu v současném Rusku“, který vede prezident Vladimir Putin. Ruská vězeňská služba v pátek oznámila úmrtí jejího manžela Alexeje, vězněného opozičního předáka. Putin a jeho spolupracovníci, vláda i přátelé budou podle Navalné potrestáni za to, co udělali její zemi, její rodině a jejímu muži. Video Mnichov 16:19 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julija Navalná, manželka Alexeje Navalného | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Julija Navalná promluvila na Mnichovské bezpečnostní konferenci jen několik hodin poté, co média oznámila Navalného úmrtí.

Na letišti se předtím setkala s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, který jí podle agentury Reuters sdělil, že za smrt jejího manžela je podle USA zodpovědný ruský režim, ale že USA také informaci stále ověřují.

„Když jsem se ty zprávy doslechla, říkala jsem si, jestli bych měla zůstat tady s vámi, nebo se vrátit ke svým dětem. Pak jsem si ale řekla: ‚Co by udělal Alexej na mém místě?‘ Jsem si jistá, že on by zůstal stát tady na tom pódiu,“ řekla vdova po opozičníkovi na mnichovské konferenci.

Navalného spolupracovníci prozatím uvedli, že nejsou jeho smrt schopni ani potvrdit, ani vyvrátit. Podle Navalného matky byl při poslední návštěvě tento týden zdravý a v dobré náladě.

„Nechci žádné kondolence. Viděli jsme ho ve vězení 12. (února). Byl naživu, zdravý a šťastný,“ uvedla podle ruského opozičního listu Novaja Gazeta matka Navalného Ljudmila.

