Až 60 migrantů zemřelo při nehodě lodě ve Středozemním moři, řekli přeživší

Až 60 lidí zemřelo při pokusu překonat Středozemní moře mezi Libyí a Itálií. Tvrdí to přeživší, které ve středu zachránila po sedmi dnech na moři loď neziskové organizace, informovala ve čtvrtek Reuters. Organizace SOS Méditerranée zachránila 25 lidí ve velmi špatném stavu, dva z nich upadli do bezvědomí a helikoptéra je dopravila do nemocnice na Sicílii.

Řím 16:09 14. března 2024