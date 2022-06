‚Vždy, když jdu do Bataclanu, položím tam bílou růži.‘ Přeživší vzpomíná na útok v Paříži

Pařížský tribunál ve středu vynese verdikt ve francouzském procesu století. Je v něm obžalovaných 20 lidí z podílu na atentátech v Paříži v roce 2015. Teroristické komando tehdy na různých místech hlavního města zabilo 130 lidí. Nejvíc obětí bylo v hudebním klubu Bataclan. Teroristický útok při hudebním koncertu kapely Eagles of Death Metal přežil i Cédric Rizzo. Od zpravodaje z místa Paříž 10:31 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cédric Rizzo, přeživší teroristického útoku v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Cédric právě sundává ze zdi kytaru, která pro něj má obrovskou symbolickou hodnotu, protože právě na ni se mu podepsali členové kapely Eagles of Death Metal, která v době útoků koncertovala v pařížském hudebním klubu Bataclan.

„Tuhle kytaru jsme jim nechali podepsat v roce 2016, když přijeli do koncertního sálu Olympia, aby dokončili své vystoupení z Bataclanu. Pozvali tehdy i rodiny obětí. Byl to výjimečný a velmi emotivní koncert,“ vzpomíná.

Se Cédricem jsme se naposledy viděli v listopadu v hudebním klubu La Maroquinerie na severovýchodě Paříže. Tehdy mi říkal, že na hudební koncerty nezanevřel, i přes to, co se mu stalo v Bataclanu. Teď tuto tradici stále uchovává.

„Tuhle kytaru jsme jim nechali podepsat v roce 2016, když přijeli do koncertního sálu Olympia, aby dokončili své vystoupení z Bataclanu. Pozvali tehdy i rodiny obětí," vzpomíná Cédric

„Není to zase tak dávno, co jsem byl naposledy v Bataclanu. Možná dva nebo tři týdny. Šel jsem tam na koncert kapely, která se jmenuje ‚Nada Surf‘. Už jsem na nich jednou v Bataclanu byl. Shodou náhod to bylo nedlouho potom, co klub po útocích znovu otevřeli. Byl to výjimečný koncert i proto, že tahle skupina je velmi blízko svému publiku,“ říká.

Cédric si pečlivě počítá koncerty, kterých se zúčastnil. Vystoupení kapely Eagles of Death Metal, které přerušil teroristický útok, pro něj bylo v pořadí 799. Tohle číslo si nechal vytetovat na předloktí. Na noze má zase obraz Truchlící dívky, který na dveře Bataclanu namaloval světoznámý umělec Banksy.

„Tetování jsou mým občanským průkazem, shrnutím mých životních zkušeností. Bataclan je jejich součástí,“ povídá.

Po teroristických útocích Cédric při každém koncertu v Bataclanu dodržuje stejný rituál. „Pokaždé, když tam jdu na koncert, koupím bílou růži a položím ji u vstupu. V sále si vybírám stále to stejné místo, kde jsem byl 13. listopadu 2015. Cítím se tam dobře a v bezpečí. Nejsem jediný z přeživších, kdo to takhle dělá,“ popisuje.

Pachatelé na svobodě

Cédric byl u soudu s radikály čtyřikrát nebo pětkrát. Vypovídal jako svědek o tom, jak předstíral mrtvého, jak se doplazil k únikovému východu, ke schodišti a jak se pak dostal na ulici a na policii. Podle Cédrica před soudem nakonec stanulo výrazně méně lidí, než mělo. Připomíná, že někteří pachatelé zemřeli, jiní – jako třeba objednavatelé atentátů – jsou podle něj stále na svobodě.

„Obžalovaných je asi patnáct lidí. Jsou to lidé, kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na atentátech. Obstarávali zbraně, dokumenty, zařizovali logistiku. Je mezi nimi taky jediný žijící člen teroristického komanda Salah Abdeslam. Všechno to jsou ale pouze vykonavatelé. Další pachatelé jsou na svobodě – možná v Paříži, v Londýně nebo na jiných místech. A ti souzení nebyli.“

„Tetování jsou mým občanským průkazem, shrnutím mých životních zkušeností. Bataclan je jejich součástí," říká přeživší útoku Cédric

Obžaloba navrhuje doživotní trest bez možnosti krácení pro Salaha Abdeslama. Ten na začátku procesu připustil, že je bojovníkem takzvaného Islámského státu. Později se v slzách omlouval rodinám obětí a tvrdil, že nikoho při pařížských atentátech nezabil ani nezranil.

Pokud ho prý tribunál odsoudí za vraždu, tak půjde o nespravedlivé rozhodnutí. Cédric Rizzo je přesvědčený, že on i další obžalovaní si vysoké tresty zaslouží.

„Slyšel jsem obžalovací řeč a doufám, že ty tresty budou co nejvyšší. Přijde mi samozřejmé, že lidé, kteří se na těch útocích přímo podíleli, zůstanou do konce svých životů ve vězení. Po vyhlášení rozsudků ale nesmíme zapomenout na to, že to byli jen vykonavatelé. Něco podobného se může znovu opakovat. Rozsudek neznamená konec terorismu,“ míní.

Cédric bude spolu s dalšími přeživšími z Bataclanu u soudu, až vynese verdikt. Svou rodinu s sebou ale do pařížského justičního paláce brát nechce. Jeho děti totiž stále neví, že jen o vlásek unikl smrti. Přitom mu prý právě myšlenka na syna pomohla se zachránit.

„Synovi, kterému v době útoků byly tři roky, je teď deset. Stále o ničem neví a chci, aby to tak ještě nějakou dobu zůstalo – minimálně do doby, než dokáže pochopit, co se stalo a že žijeme ve společnosti, kde čelíme různým rizikům. Je potřeba je ale překonávat. Nesmíme žít ve strachu. Kdybychom to připustili, tak teroristé vyhráli a podařilo se jim rozšířit teror,“ říká.

Cédric Rizzo proti tomuto typu strachu bojuje. Už příští týden celou svou rodinu poprvé vezme na koncert do hudebního sálu Olympia. Tam, kde mu rok po atentátech kapela Eagles of Death Metal, podepsala jeho kytaru.