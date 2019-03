Hlasování o brexitu bez dohody se blíží. Britské poslance čeká důležité rozhodnutí

V britském parlamentu se schyluje k hlasování o neřízeném odchodu Spojeného království z Evropské unie bez dohody. Poslanci Dolní sněmovny mají kolem osmé hodiny večer rozhodnout, zda Británie odejde z unie bez dohody, nebo ne. Parlament v úterý podruhé neschválil brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové. A takzvaný tvrdý brexit je tedy s ubíhajícími dny stále pravděpodobnější. Londýn 19:13 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová | Foto: Reuters

Ministerská předsedkyně Theresa Mayová večer předloží poslancům text, který konstatuje, že parlament odmítá odchod z EU bez dohody a bez politické deklarace o budoucích vztazích. Zároveň však uvádí, že neřízený brexit je pro zemi výchozí variantou, pokud společně se státy EU neschválí dohodu.

Předseda britské Dolní sněmovny ve středu také vybral dva ze šesti předložených pozměňovacích návrhů k večernímu hlasování o tom, zda má Británie opustit Evropskou unii bez dohody. První dodatek hovořil o tom, že je potřeba takzvaný neřízený brexit zcela vyloučit.

O něm se ale zřejmě nakonec hlasovat nebude. Jeho autorka ho nepředloží k hlasování, informuje BBC. The Telegraph ale píše, že by návrh mohl ještě předložit někdo jiný.

Druhý pak vyzýval vládu, aby usilovala o odklad rozluky do 22. května, aby bylo možné se na odchod bez dohody připravit. Zároveň by se souhlasem EU platilo až do roku 2021 přechodné období.

Londýn by přitom na oplátku dál přispíval do unijního rozpočtu a jednostranně by zaručil práva občanů sedmadvacítky žijících v Británii. To by podle autorů návrhu dalo oběma stranám čas připravit se na odchod bez dohody, nebo na vyjednání nové dohody.

Hlasování má začít ve 20.00 našeho času. Odchod Velké Británie z Evropské unie má zatím nastat 29. března.