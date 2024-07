Česko bylo dříve závislé na plynu z Ruska, ale už se bez něj obejde. Do budoucna to zajistí i LNG terminál

Plyn, na kterém doma vaříte pochází možná až z americké Louisiany. Část spotřeby totiž Česko pokrývá díky tzv. LNG. Do Evropy se tento plyn dováží ve zkapalněné formě tankery, zchlazený na -162 stupňů Celsia. Jeho první zastávkou je tzv. LNG terminál. Česko jeden využívá v Nizozemsku. Od roku 2027 se k nám ale bude LNG dostávat hlavně přes Německo. Zajistit to má nově vznikající pevninský LNG terminál v severoněmeckém Stade nedaleko Hamburku. Berlín 22:19 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra průmyslu a obchodu za STAN Josefa Síkely by mohl terminál zrychlit a zlevnit dopravu plynu do Česka (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Do budoucna budou k přístavišti jezdit pro Českou republiku tankery s LNG a ty budou LNG přečerpávat na místo, kde dneska stojíme (pozn. red. přístaviště na severu Německa). A kde v budoucnu vznikne první pevninský terminál na území Německa,“ vysvětluje odborník ČEZU na LNG David Viduna.

Poslechněte si reportáž o nově vznikajícím LNG terminálu na severu Německa

„Terminál bude mít dvě základní části. První část je, že když se zkapalněný plyn přečerpá, tak je ho potřeba uložit do velkých nádob – jsou to obrovské tanky,“ popisuje David Viduna.

„A poté co se plyn vyloží a nalije do tanků, tak se bude postupně odebírat a zplynovat – to znamená z kapalného skupenství se převádět na plynové. A v plynném stavu se pomocí kompresorů bude vtláčet do německé sítě a přes německou síť až do České republiky,“ dodává Viduna.

Podle ministra průmyslu a obchodu za STAN Josefa Síkely by mohl terminál zrychlit a zlevnit dopravu plynu do Česka. Navíc zlepší energetickou bezpečnost Česka a taky Evropy, protože nebude závislá na ruském plynu.

„Je to dalším krokem k tomu, aby se Evropa mohla odklonit do budoucna od dodávek fosilních paliv z Ruska,“ říká Síkela. Kapacitu terminálu bude mít Česko pronajatou na 15 let s možností prodloužení až na 25 let.

Uzavírání uhelných elektráren

„Pracujeme s tím, že tento terminál pokryje více než čtvrtinu české spotřeby,“ popisuje místopředseda představenstva skupiny ČEZ Pavel Cyrani. Spotřeba plynu v Česku klesla od roku 2021 klesla o téměř 3 miliardy kubíků. Do budoucna by měla ale opět růst i kvůli uzavírání uhelných elektráren.

„Pro nás je plyn tranzitním prostředkem pro odchod od uhlí,“ potvrzuje ministr průmyslu a obchodu Josef Sikela. Česko ale bude mít v terminálu pronajatou nižší kapacitu než má v současnosti v Nizozemsku.

„Ty dvě miliardy znamenají, že pokud si chceme zachovat tu kapacitu tří miliard nebo jí navýšit, tak budeme muset hledat ještě nějakou další kapacitu,“ dodává Síkela.

Možnosti se nabízejí v Německu, Nizozemsku i v Polsku, kde taky vznikají nové LNG terminály. Podle analytika společnosti EGÚ Brno Michal Kocůrka by se ale měly více zapojit i soukromé společnosti.

„Je to především otázka nyní i na ty soukromé subjekty, které mají zájem působit na českém trhu a dodávat českým odběratelům plyn, aby vlastně i touto cestou začaly i ony uvažovat a nespoléhaly jenom na to, že ten stát se bude starat, že zajišťuje maximum plynu,“ říká Kocůrek.

Před válkou na Ukrajině proudil do Česka skoro výhradně plyn ruského původu. V roce 2023 byly hlavními dodavateli plynu do Česka Norsko a Spojené státy.