Odstíny ‚lockdownu‘ v Evropě. Vedle Česka volí tvrdý postup i Wales, Belgie s omezeními spíš otálí

„Nárůst je obrovský a opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, křivku bohužel nezploštila. Vypadá to, že zatím nefungují,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na úvod středeční tiskové konference, během které oznámil další restrikce a uzavírky v boji proti sílící epidemii koronaviru. K částečnému „lockdownu“ nicméně v minulých dnech přistoupily také další země Evropy. PŘEHLED Londýn/Dublin/Praha 7:33 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělská zdravotnice odebírá vzorek pro test na koronavirus | Zdroj: Reuters

Opatření, která v Česku mají platit až do 3. listopadu, mimo jiné omezují pohyb obyvatel a kontakty mezi lidmi. Až na výjimky je tak umožněno pouze setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

Vláda omezí pohyb lidí, zavře většinu obchodů. ‚Omlouvám se, že to znepříjemní život,‘ řekl Babiš Číst článek

Uzavření se týká také maloobchodu a služeb, i tady ale platí řada výjimek. Kromě obchodů s potravinami se lockdown netýká například prodejen pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, optik nebo zverimexů. Podrobnosti o nových pravidlech naleznete zde.

Podle srovnání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je Česko v přepočtu na obyvatele zemí s nejrychlejším šířením koronaviru v Evropě. Nové uzavírky v minulých dnech nicméně oznámily i některé další evropské země, kde infekcí covidem-19 začíná přibývat. Přehled restrikcí ve vybraných státech Evropy přinášíme níže.

Wales

S rapidním nárůstem počtu nově odhalených případů covidu-19 (v posledních dnech i přes 20 tisíc za den) se potýká také Velká Británie, kde si ale Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko řídí epidemii podle vlastního uvážení. K nejpřísnějším opatřením nově přistupuje Wales, který od pátku na více než dva týdny zavede celostátní karanténu.

„Všichni chceme konec pandemie, aby se vrátily zpátky naše životy. Bohužel stále nemáme vakcínu, která nám to dovolí. Takže tohle je naše největší šance, jak získat zpět kontrolu nad virem a zároveň se vyhnout mnohem delšímu a více devastujícímu lockdownu,“ uvedl v pondělí velšský první ministr Mark Drakeford.

PŘEHLEDNĚ: Na chalupu jen ve dvou nebo s rodinou. Podívejte se, jaká opatření nařídila vláda Číst článek

Ve Walesu, kde žijí asi tři miliony lidí, se tak na dva týdny budou muset zavřít všechny podniky kromě těch, které jsou pro fungování země nezbytné. Podle šéfa regionální vlády budou moci chodit do práce jen zaměstnanci klíčových oborů, například zdravotníci, policisté či hasiči. Kromě toho se nesmí potkávat lidé z jiných domácností

Přerušit provoz budou muset i kadeřnictví, hotely nebo kosmetické salony. Uzavřít se budou muset také kostely a další modlitebny. Nižší stupně základních škol se otevřou po dvou týdnech.

Takzvaný lockdown, tedy celkové utlumení ekonomiky, začne ve Walesu platit v pátek v 18.00 místního času a skončit by měl až v pondělí 9. listopadu. Podle Drakeforda to je „nejkratší možná“ doba, aby se podařilo zbrzdit šíření koronaviru.

Irsko

Poměrně tvrdá protikoronavirová opatření v Evropě v pondělí ohlásilo také sousední Irsko, které už při první vlně covidu-19 zavedlo jednu z nejpřísnějších uzávěr v Evropě.

Děti z prvního stupně se na začátku listopadu do škol nemusí vrátit, připustil Prymula Číst článek

Od středeční půlnoci se uzavírají maloobchodní prodejny, které nenabízí zboží základní potřeby, jako například obchody s oblečení. Lockdown se týká také kadeřnictví nebo kosmetických salonů. Restaurace a hospody smí pouze prodávat jídlo s sebou.

Vláda obyvatele zároveň vyzvala, aby se drželi ve vzdálenosti do pěti kilometrů od domova. V případě porušení mají přijít penalizace. Otevřeny jsou jesle a školy, udržen v chodu má být také klíčový stavební průmysl. Opatření mají zůstat v platnosti po šest týdnů

Premiér Micheál Martin uvedl, že důkazy svědčící o potenciálně vážné situaci jsou „příliš silné“, než aby bylo možné je ignorovat a dosavadní opatření nebyla dost razantní. Zároveň ale dodal také, že úplné uzavření ekonomiky není „realistickou možností“. Podle jeho prohlášení vláda zajistí finanční pomoc jedincům a podnikům, na které opatření dopadnou.

Slovinsko

Slovinská vláda, která kvůli rostoucímu počtu případů koronaviru v pondělí vyhlásila třicetidenní nouzový stav, zavedla zákaz nočního vycházení, a to od 21.00 do 6.00.

Do českých nemocnic přijede 28 amerických lékařů. Pomoc s velvyslancem vyjednal Hamáček Číst článek

Země, která i díky přísným opatřením na jaře patřila mezi nejméně zasažené země v Evropě, se v současnosti potýká s poměrně rychlým nárůstem nových případů. Zatímco první říjnový týden se počty nakažených pohybovaly kolem 200 za den, v současnosti to je víc než 800. Slovinské ministerstvo zdravotnictví začátkem týdne zároveň varovalo, že „alarmující“ je i obsazenost tamních jednotek intenzivní píče.

I proto vláda v pondělí zakázala veřejné a náboženské akce a oznámila omezení shromažďování na maximálně šest lidí. Dosud se mohlo ve Slovinsku sejít nanejvýš deset lidí. Vláda také zakázala cestování mezi jednotlivými regiony země, které jsou nákazou nejvíce postižené.

Belgie

V Belgii, která je co do počtu nových případů covidu-19 v přepočtu na obyvatele hned po Česku nejhorší z celé Evropské unie, se v pondělí uzavřely restaurace a kavárny. Platí tam také zákaz nočního vycházení, a to od půlnoci do páté hodiny ranní. Od osmé hodiny večerní se pak nesmí prodávat alkohol. Školy, divadla nebo kina ale zůstávají dál otevřené.

Zavádět lockdown úřady zatím nechystají. Virolog Steven van Gucht z belgického zdravotnického úřadu tvrdí, že takový scénář přichází v úvahu jen v krajním případě. „Pokud ale tento systém selže, lockdown bude jedinou možností, která zbyde,“ říká podle serveru Brussels Times.

Francie

V Paříži, Marseille a sedmi dalších francouzských městech platí noční zákaz vycházení, a to od 21.00 do 6.00. Lidé se smějí v tento čas mimo domov pohybovat pouze v nutných případech, nedodržení zákazu se trestá pokutou 135 eur (3684 korun). Omezení se týká asi 20 milionů Francouzů. Možnost sdružovat se je povolená jen pro šest osob.

Španělsko

Počet nakažených ve Španělsku překročil ve středu večer milion. K uzavírkám měst tak přistoupily i regionální úřady. Například vedení regionu Navarra na severu země od čtvrtka na dva týdny omezuje pohyb obyvatel – opustit region budou moci lidé jen z důležitých důvodů, například kvůli práci.