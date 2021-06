Hypotéza o původu koronaviru z čínské laboratoře je stále otevřená, uvedl šéf WHO na summitu G7

Hypotéza o tom, že koronavirus, jímž se od loňska na světě nakazilo přes 175 milionů lidí, pochází z wuchanské laboratoře, je stále otevřená. Na setkání s nejvyššími představiteli ekonomicky silných zemí ze skupiny G7 to řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Carbis Bay 10:43 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve wuchanském Institutu virologie prováděla kontrolu expertní mise WHO zkraje roku (ilustrační foto). | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Na summitu skupiny G7 se jednalo kromě jiného o tom, jak předejít dalším pandemiím, a skupina chce poskytnout miliardu očkovacích dávek proti covidu-19 chudším státům. Polovinu z nich hodlají uhradit USA, 100 milionů Británie.

Tedros se ale domnívá, že to nestačí. K zastavení pandemie je zapotřebí 11 miliard dávek, aby bylo naočkováno do poloviny příštího roku (kdy se bude konat další summit G7) 70 procent světové populace. „Potřebujeme jich víc a rychleji,“ řekl Tedros k vakcínám na sobotním jednání. Zopakoval, že by bylo dobré, aby do konce roku bylo v každé zemi naočkováno 30 procent občanů.

Nutná spolupráce Číny

Tedros na setkání s novináři přiznal, že se na jednání hovořilo i o původu koronaviru. Americký prezident Joe Biden v květnu nařídil tajným službám vyšetřit původ pandemie, a to včetně teorie o tom, že původcem je laboratoř v Číně.

Covid-19 zabil od loňska téměř 3,8 milionu lidí. „Je to tragické a myslím, že si ti lidé zaslouží, aby se vědělo, odkud ten virus pochází, abychom tomu mohli v budoucnu předejít,“ řekl Tedros. WHO podle něj připravuje další fázi vyšetřování, při němž bude zapotřebí „spolupráce a poctivý přístup Číny“.