Moskva čeká na další demonstraci. Kromě opozice se v centru města sešli také komunisté

Moskvu čeká další opoziční demonstrace na podporu opozičních kandidátů, které úřady nezaregistrovaly k volbám v hlavním městě. Protest není povolený a hrozí další střety s policí a zatýkání. Jde o další akci v řadě moskevské opozice, která nesouhlasí s vyloučením svých kandidátů z místních voleb. Protest má být roztroušený na několika místech ruské metropole. Od stálého zpravodaje Moskva 13:00 17. srpna 2019

Vzhledem k tomu, že - na rozdíl od minulého týdne - úřady demonstraci neschválily, očekává se menší účast. Důvodem je také to, že není jedno jediné místo, kde by se lidé plánovali shromažďovat.

Sami opoziční politici navíc žádné informace o sobotní demonstraci příliš nezveřejňují, protože jim hrozí stíhání a vysoké pokuty za podněcování k masovým nepokojům.

V pátek Ilja Azar, jeden z opozičníků, kteří usilovali o řádné povolení demonstrace, napsal, že on a jeho kolegové přesto vyjdou na původně nahlášená místa.

V centru Moskvy se koná také mítink „Za čestné a transparentní volby“, který pořádají komunisté. Akce začala krátce po poledni, informovala agentura TASS.

Stoupenci komunistů se sešli na moskevské Sacharovově třídě, obvyklém místě pro konání moskevských protestních mítinků. K účasti pozvali všechny protestně naladěné Moskvany, jakékoli spojení s demonstracemi liberální opozice ale komunisté odmítají. Ačkoli je podobná jako ta neparlamentní opozice, úřady ji povolily.

Komunistická strana Ruska má v parlamentu druhé nejsilnější zastoupení, ale opozicí je jen formálně. Vůči vládní straně Jednotné Rusko je loajální a její politiku často podporuje.

Policejní násilí

Sobotní akce neparlamentní opozice by měla být roztroušená na třech místech na moskevské vnitřní okružní spojnici. Místa jsou od sebe vzdálená necelý kilometr a půl.

Ten úsek nicméně nebude nijak uzavřený, takže se dá čekat, že se mezi protestující vmísí i řada kolemjdoucích. A ti můžou, stejně jako při minulých akcích, skončit v policejních antonech. Už před polednem bylo v okolí moskevského vnitřního okruhu mnoho policistů.

Kromě zatýkání náhodných kolemjdoucích vyvolaly nesouhlasné reakce záběry tvrdých zásahů bezpečnostních složek. K tomu se vyjadřovali i ruští představitelé.

Bití protestujících

Prostřednictvím svého mluvčího se vyjádřil také prezident Vladimir Putin. Ten prohlásil, že použití nepřiměřeného násilí proti demonstrantům je naprosto nepřijatelné.

Komentář přišel nedlouho poté, co se na internetu kromě jiného objevila videa, na nichž policejní těžkooděnec udeří pěstí jednu ze zatčených žen do břicha.

Darja Sosnovská popsala serveru Mediazone, co se jí stalo. „Popadli mě. Byli všichni schovaní v kuklách, v kompletní uniformě, na rukavicích měli plastové kryty na klouby.“

Když ji policista surově uhodil, nemohla dýchat. „Bylo to extrémně nepříjemné. Ihned jsem měla všude křeče.“ Dostala další ránu do hlavy a hodili ji do antonu, řekla.

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) August 10, 2019

Nejde o ojedinělý případ policejní brutality. Na demonstraci 3. srpna kamery zachytily situaci, kdy těžkooděnci cíleně bijí přes kolena a kotníky bezbranné protestující, kteří tvrdí, že místem pouze procházejí. Na té samé demonstraci policisté zatkli člověka na kole.

Na druhou stranu je prý ale podle prezidenta Putina policejní akce při potlačení nepokojů naprosto oprávněná.

Podle ruského novináře a analytika Leonida Ragozina se bezpečnostní složky snaží vzbudit strach. Nezatýkají přitom pouze vůdce opozice, ale náhodné obyvatele. „Režim Vladimira Putina používá metodu velmi výběrového a omezeného teroru,“ popsal. „Režim si vybírá oběti velmi nahodile s cíle rozšířit mezi lidmi strach,“ řekl v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Brutální zásah RU policie během dnešních protestů

CZ titulky. pic.twitter.com/BRW0SSo0jX — Nikola Repin (@nikorepi) August 3, 2019