Republikáni mění tábor a hlasují pro Sanderse. Vidí ho jako snadnou kořist pro prezidenta Trumpa

Ve Spojených státech pokračují primárky, ze kterých vzejdou kandidáti pro podzimní prezidentské volby. V Nevadě hlasují jen demokraté, tamní republikáni se postavili za Donalda Trumpa a volby zrušili. Někteří republikáni přesto volit půjdou. Stačí jim registrovat se pro tentokrát coby demokrati a mohou ovlivnit výběr kandidáta druhé strany. Někteří Trumpovi voliči se tak prezidentovi snaží vybrat co nejslabšího protikandidáta. Od stálého zpravodaje Nevada 11:37 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsem příznivec Trumpa, ale teď jsem volil Bernieho Sanderse, kterého bude podle mě velmi snadné porazit.“ | Foto: Yuri Gripas | Zdroj: Reuters

V Nevadě stačí přijít na místo volebního shromáždění a změnit stranickou registraci v den voleb. V jiných státech – jako třeba v New Hampshire, kde byly primárky minulý týden – je potřeba to udělat s předstihem.

Přesto někteří republikáni nelenili, rozhodli se oželet primárky své vlastní strany, které se v tomto státě na rozdíl od Nevady konaly, a zařídili si možnost hlasovat pro demokratického kandidáta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Republikáni hlasují pro Sanderse. Myslí si, že bude snadná kořist

„Jsem příznivec Trumpa, ale teď jsem volil Bernieho Sanderse, kterého bude podle mě velmi snadné porazit. Chtěl bych na podzim souboj Bernieho s Trumpem. Tak jsem se zaregistroval jako nezávislý a zúčastnil se primárek demokratů, protože pak svou registraci zase můžu změnit,“ říká Radiožurnálu v městečku Weare lovec a včelař David Skladony.

Za Obamy stejně

Jak vysvětluje jeden z předsedů volebních místností v New Hampshire James Goff, není takové uvažování vůbec ojedinělé.

„Můžete najít republikány, co si řeknou, že v jejich části primárek o nic nejde, a rozhodnou se volit v těch demokratických. Snaží se způsobit zmatek a volit kandidáta, kterého pak kandidát jejich strany nejsnadněji porazí,“ říká.

„Děje se to pokaždé, když o znovuzvolení usiluje stávající prezident. Před osmi lety to byli demokrati. Předpokládali, že Barack Obama jasně vyhraje primárky, a tak mohou při primárkách přeskočit k republikánům a snažit se mu zvolit nejslabšího protikandidáta,“ dodává Goff.

Stačily čtyři roky a Trump ‚své‘ republikány ovládl. Chaos demokratů mu hraje do karet, říká amerikanista Číst článek

Donald Trump a řada jeho příznivců si zjevně myslí, že touto nejsnazší kořistí by byl Bernie Sanders. Byť je to pocit v tuto chvíli asi stejně ověřitelný, jako průzkumy, které dlouhé měsíce před volbami naopak Sandersovi dávají v imaginárním souboji s Trumpem větší šance, leckdy i největší z demokratů.

Prezident ale na twitteru už několikrát láteřil, že prý vedení Demokratické strany Sandersovi hází klacky pod nohy, a Trumpův tým už se třese na předvolební kampaň, ve které by mohl snadno hrát na strunu strachu Američanů z komunismu.

‚Bláznivý Bernie‘

„Já jsem ho volil, protože Bernie je šílený. Jeho myšlenky jsou bláznivé. Označuje se za demokratického socialistu, podle mě má blíž ke komunistovi. Nelíbí se mi na něm nic kromě toho, že ho považuju za vyvrhele Demokratické strany. Můj hlas pro něj je uličnictví, chtěl jsem podpořit vnitřní boje mezi demokraty, protože je velká zábava to sledovat. Když tvoji nepřátelé bojují mezi sebou, jen ať to mají,“ raduje se potměšile fanoušek Donalda Trumpa David Skladony ze situace v primárkách demokratů.

Těm se snadno může stát, že nakonec budou vybírat mezi miliardářem a bývalým republikánem Michaelem Bloombergem a socialistou Sandersem, který ve Washingtonu dlouhá léta sedí coby nezávislý senátor a - kulantně řečeno - není zrovna vysněným kandidátem vedení Demokratické strany.

Tajné služby: Rusko opět zasahuje do prezidentských voleb v USA, snaží se o Trumpovo znovuzvolení Číst článek

„Protivníkem Donalda Trumpa nebyla jen Demokratická strana. Republikáni ho nenáviděli úplně stejně silně jako demokrati. A s Berniem Sandersem je to podobné, i když to není úplně totéž. Bernie je v politice dlouhou dobu a s tím, jak se Demokratická strana posouvá doleva, tak on si pomalu razí cestu vzhůru,“ myslí si Skladony.



Podle průzkumů je Sanders favoritem sobotních voleb v Nevadě a je možné, že i tam pro něj přijdou hlasovat i příznivci Donalda Trumpa, tak jako to David udělal v New Hamphsire.

Za týden jsou primárky v Jižní Karolíně, kde dokonce nabádají k volbě Bernieho Sanderse i lidé ze samotného vedení tamní Republikánské strany, která své vlastní primárky zrušila, stejně jako ta v Nevadě.