Syn amerického prezidenta Hunter Biden se chystá přiznat k daňovým únikům. Vyhne se za to vězení

Washington 19:03 20. června 2023

Hunter Biden se plánuje přiznat k neplacení federálních daní a k držení zbraně v době, kdy byl po smrti svého bratra Boea závislý na drogách. Za to nebude prokurátor státu Delaware žádat trest odnětí svobody. Dohodu o vině ale ještě musí schválit soud, který návrh obou stran teprve dostal k posouzení.

Bílý dům vydal prohlášení, že prezident a první dáma milují svého syna a podporují ho v jeho nové životní etapě. Část republikánských poslanců v Kongresu ale zkoumá veškeré obchodní aktivity Huntera Bidena, ačkoli už před třemi lety komise Senátu uzavřela vyšetřování jeho působení na Ukrajině. Nenašla na něm nic závadného.

List The New York Times uvádí, že 53letý vystudovaný právník Hunter Biden souhlasil s podmínečným trestem za to, že pozdě zaplatil své daně v letech 2017 a 2018. Dohodou se také vyhne trestnímu stíhání za to, že při nákupu střelné zbraně v roce 2018 lhal o užívání drog. Obsahem dohody mezi Bidenem mladším a ministerstvem spravedlnosti mimo jiné je, že Biden dva roky nebude užívat drogy a bude souhlasit s tím, že už nikdy nebude vlastnit střelnou zbraň. Dohodu musí ještě schválit soudce.

U federálního soudu v Delawaru se Hunter Biden objeví v příštích dnech. „Po tomto oznámení mohu tvrdit, že pětileté vyšetřování Huntera je uzavřené,“ uvedl podle New York Times Bidenův advokát Christopher Clark, který dodal, že „Hunter je přesvědčený o důležitosti převzít odpovědnost za chyby, které udělal v turbulentním období svého života, kdy byl závislý na drogách“.

Pokud v případu nenastane významný obrat, z hlediska spravedlnosti by mělo být vyšetřování prezidentova syna brzy ukončené, politický aspekt případu však zůstane nadále živý, podotýkají americká média. Vyšetřování Huntera Bidena, konkrétně jeho drogová závislost a mezinárodní podnikání, bylo už dlouho vítaným argumentem pro republikánské oponenty prezidenta Joea Bidena.

Republikánský exprezident Donald Trump, který chce opět kandidovat v prezidentských volbách a který je sám trestně stíhaný, se během svého působení v Bílém domě pokoušel dávat do souvislosti potíže Huntera Bidena s kroky jeho otce.

Mezi Hunterovy politicky nejvýbušnější skandály minulých let patří kauza kolem jeho laptopu. Ta začala na podzim 2020, když bulvární list The New York Post zveřejnil materiály získané z počítače, který Bidenovi mladšímu kdysi údajně patřil. Data médiím tehdy poskytli spojenci Donalda Trumpa. Z dat vyplynuly podrobnosti o Hunterových podnikatelských aktivitách a údajných milionech dolarů vydělaných díky vazbám na čínské firmy.