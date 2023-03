Desítky íránských dívek se za několik měsíců ve školách přiotrávily plynem. Není jasné proč

Íránské úřady vyšetřují opakované případy otrav studentek na tamních školách. Od listopadu se za nevyjasněných okolností - pravděpodobně neznámým plynem - přiotrávilo několik set dívek. Desítky z nich kvůli tomu skončily v nemocnicích. Ministerští úředníci a část zákonodárců varují, že se tak někdo může snažit přimět dívky, aby nechodily do škol. Teherán 9:13 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské úřady vyšetřují opakované případy otrav studentek na tamních školách | Zdroj: Reuters

První případ se objevil loni v listopadu. Asi 20 studentek ve městě Kom ve středním Íránu skončilo po otravě neznámým plynem v nemocnici. Od prosince takových případů přibývalo - v hlavním městě Teheránu, v Borúdžerdu, v Adrabílu na severozápadě země. Podle Radia Farda z perské redakce Radia svobodná Evropa se to celkem stalo v nejméně 26 školách v 15 městech.

Studentky při tom trpěly bolestmi hlavy, nevolností až zvracením, špatně se jim dýchalo a některé i ztrácely citlivost rukou nebo nohou. Popisovaly, že cítily chlor, případně podobné čisticí prostředky, nebo vůni mandarinek.

Britský deník The Guardian s odkazem na jednoho z ošetřujících lékařů postižených říká, že může jít o otravu organofosfáty, které jsou běžně používané jako pesticidy nebo insekticidy, můžou ale sloužit i jako nervově paralytické látky.

Veřejně se o tom začalo mluvit poté, co například v některých školách v Komu kvůli obavám z otrav do škol přestaly chodit čtyři pětiny studentek. O problémech úřady dlouho mlčely, až se objevila podezření, že se to úmyslně snaží ututlat.

Začaly se také šířit spekulace třeba o tom, že jedna studentka podle nepotvrzených informací mohla po otravě zemřít. I úředníci ministerstva školství ale připustili, že to působí jako úmyslná akce, jejímž cílem může být odradit dívky od chození do škol.

A jak uvádí Radio Farda, ve společnosti se šíří spekulace, že to může být odveta za to, že právě dívky se často podílejí na protestech proti vládě a požadavkům na lepší postavení žen a více práv. A zároveň jakési varování, aby s protesty přestaly.

Úřady zareagovaly až tento týden. Nejdřív úředníci ministerstva školství a ve středu i ministr vnitra Ahmad Vahídí. Ten to celé označil za pokus o sabotáž. Popřel tvrzení některých rodičů o částečných paralýzách jejich dcer a oznámil, že případy řeší mezirezortní tým ministerstva zdravotnictví, školství a bezpečnostních složek.

Íránské školství

Íránu vládne režim osazený konzervativními islámskými učenci, ženy a dívky ale do škol běžně chodit můžou, výuka je oddělená a dívky se musejí oblékat stejně jako jinde na veřejnosti - se zahalenými vlasy.

Před 20 lety tvořily ženy tři pětiny všech univerzitních studentů, pak ale před 10 lety úřady omezily jejich přístup hlavně na technické obory - zavedly tam kvóty na maximální počet žen v oboru. Některé technické univerzity se jim dokonce uzavřely - například univerzita ropného průmyslu. Ministerstvo školství to tehdy obhajovalo tím, že dívky se na technické obory nehodí a i po dokončení studia v oboru práci neseženou.

I tak ale ženy tvoří asi polovinu všech univerzitních studentů, a pokud jde o dokončení studia, tak jsou úspěšnější než mužští spolužáci. Současný prezident Ebrahím Raísí sliboval, že jeho vláda kvóty zreviduje. Kabinet ale doporučení mezinárodních organizací v čele s OSN odmítl.