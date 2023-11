Itálie vyšle k Pásmu Gazy loď s 30 zdravotníky. Podle ministra obrany chce poslat také polní nemocnici

Itálie vyšle k pobřeží u Pásma Gazy vojenskou logistickou loď, která může sloužit jako nemocnice. Oznámil to ve středu podle agentury ANSA italský ministr obrany Guido Crosetto. Podle něj by Itálie chtěla poslat do Pásma Gazy také svou polní nemocnici.

