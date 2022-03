‚Tento muž nesmí zůstat u moci‘. Biden řekl, že ke změně režimu v Rusku v sobotním projevu nevyzýval

„Pane prezidente, chcete, aby Putin skončil v úřadu? Pane prezidente, vyzýval jste ke změně režimu (v Rusku),“ zeptal se v neděli jeden z novinářů Bidena, když vycházel ve Washingtonu z kostela. Americký prezident odpověděl: „Ne.“

Biden přiletěl do Polska v pátek z Bruselu, kde se účastnil summitů EU a NATO. V Polsku Biden mimo jiné navštívil americké vojáky, kteří jsou tam v rámci sil Severoatlantické aliance, setkal se se zástupci humanitárních organizací a s ukrajinskými uprchlíky.

V sobotu ve Varšavě pronesl projev, v němž mimo jiné Putina označil za viníka války na Ukrajině. Řekl, že pro ruskou invazi neexistuje žádné ospravedlnění, a ujistil, že USA stojí pevně na straně Ukrajiny a že NATO bude v případě útoku bránit každý centimetr území členských států.

„Proboha, tenhle muž nemůže zůstat u moci,“ prohlásil také v polské metropoli Biden. Bílý dům vzápětí přišel s vysvětlením, že Biden nevyzýval ke změně režimu v Rusku, ale hovořil o tom, že je potřeba, aby Putin ztratil moc nad ukrajinským územím i v širším regionu.

I went to Europe with a clear message: We must commit now to be in the fight for democracy for the long haul. We stand with the people of Ukraine and we will continue to ensure Russia pays a severe price for its war of choice. pic.twitter.com/1gRvYnvNdr