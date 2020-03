Virus se v teplejším podnebí šíří hůř, tvrdí vědci. Věří, že počasí by mohlo pandemii zpomalit

Radost z prvních teplých slunečních paprsků a končící zimy letos na severní polokouli narušila přísná omezení vycházení kvůli koronaviru. Podle některých studií však může teplejší počasí v boji s pandemií pomoci, tak jako pomáhá při šíření jiných onemocnění dýchacích cest, jako je chřipka nebo obyčejná rýma, píše list Financial Times. Washington/Peking 15:02 25. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozkvetlé krokusy (ilustrační foto) | Foto: Michel_van_der_Vegt | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Na základě dosavadních poznatků to vypadá, že se virus v teplejším podnebí šíří hůř,“ uvádí Mohammad Sajadi z virologického institutu univerzity v americkém Marylandu. Vědec zjistil, že ačkoliv se virus může šířit kdekoliv, nejlepší podmínky pro přenos mezi lidmi má při nízké vlhkosti vzduchu a mezi pěti až 11 stupni Celsia.

V Itálii i Španělsku kvůli koronaviru zemřely tisíce lidí, míra úmrtí v Česku a Německu je malá. Proč? Číst článek

Tuto tezi potvrzují i studie odborníků z univerzit v Pekingu, kteří zkoumali šíření nemoci ve stovce čínských měst. Dospěli k závěru, že „přenos COVID-19 značně snižuje vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu“.

Koronavirus, kterým se do středečního dne nakazilo přes 430 000 lidí a jež si vyžádal bezmála 20 000 obětí, nejvíce zasáhl oblasti mezi 30. až 50. rovnoběžkou severní šířky. Do tohoto rozmezí spadá většina Číny, Spojené státy nebo jih Evropy. Podle vědců z Marylandu se však tento pomyslný pás se stoupajícími teplotami přesune na sever Evropy a do Kanady.

„Můžeme očekávat mírný pokles v nakažlivosti (viru) s teplejším, vlhčím počasím,“ souhlasí se svými kolegy epidemiolog Marc Lipsitch z Harvardské univerzity, podle něj však počasí šíření viru neovlivní natolik, aby to pandemii důsledně zpomalilo.

S optimismem opatrně

Před přílišným optimismem varuje i studie vědeckých týmu z univerzit ve švýcarské Basileji a švédské Solně. „Začátek jara a léta může vyvolat dojem, že se (virus) podařilo úspěšně zastavit. Počet nakažených pak ale může vzrůst zase v zimě 2020/2021,“ uvádějí tamní odborníci.

Podobně se chovala i pandemie takzvané španělské chřipky v letech 1918 a 1919, u které lze rozlišit tři vlny nákazy, rozdělené několikatýdenními obdobími relativního klidu.

Může za to vitamín?

Vědci nemohou stoprocentně určit, proč se s teplejším počasím dá většina virů napadajících dýchací cesty na ústup. Jedním z důvodů je však jistě to, že ačkoliv se virus v lidském těle nejlépe množí při teplotě 37 stupňů Celsia, mimo člověka lépe přežívá při teplotách mnohem nižších.

Lidé také v zimních měsících tráví více času pospolu v uzavřených místnostech a mají slabší imunitní systém, částečně kvůli nedostatku vitamínu D, jež získáváme ze slunečního záření.

62766