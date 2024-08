Ruská prokuratura chce zakázat českou hru Last Train Home. Popírá podle ní historická fakta

Prokuratura tvrdí, že hra neodpovídá „tradičním hodnotám současné ruské společnosti“, „obsahuje nepravdivé informace o činnosti tehdejších státních orgánů“ a „popírá historická fakta a glorifikuje představitele československých legií“. To podle ní může poškodit „duševní a sociální zdraví dětí“.

Moskva od své invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zintenzivnila boj proti tomu, co nazývá západní hodnoty. Zároveň tvrději postihuje média a zahraniční internetové služby a s řadou technologických společností vede spory ohledně obsahu.

Vývojáři Last Train Home (Poslední vlak domů) vyzývají hráče, aby se vydali na „zoufalou misi do hlubin válkou zničené pustiny a nelítostné krajiny Sibiře“. Hra podle nich líčí zážitky československých legionářů a jejich odhodlání vrátit se po první světové válce do nově vzniklé Československé republiky.

Příběh je inspirovaný skutečnými událostmi. Vznikl ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. Hlavním rádcem je kapitán František Langer, kterého hraje Karel Dobrý. „Je to lékař, voják, spisovatel a dramatik, kterému důvěřují a který je vede. I v extrémních a hraničních situacích dokáže zachovat chladnou hlavu,“ popsal před časem svojí roli Dobrý.

V Last Train Home je úkolem hráče starat se nejen o své vojáky, ale také o samotný vlak. Jednou z hlavních částí hry, která se odehrává v různých biomech, jsou strategické boje, kdy hráč s malou jednotkou deseti mužů musí čelit velké přesile.

Hra Last Train Home | Foto: Ashborne Games