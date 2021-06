Na radnici anglického města Stoke-on-Trent zavlála česká vlajka. Připomněla 79. výročí vypálení Lidic

Česká vlajka ve čtvrtek symbolicky zavlála na radnici severoanglického města Stoke-on-Trent. U příležitosti 79. výročí vypálení Lidic nacisty připomněla historickou vazbu mezi středočeskou vesnicí a anglickým městem. Jen tři měsíce po lidické tragédii se tam zrodilo hnutí, které přispělo k poválečné obnově Lidic. Stoke-on-Trent 19:12 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká vlajka ve čtvrtek symbolicky zavlaje na radnici severoanglického města Stoke-on-Trent. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My, obyvatelé města Stoke-on-Trent, jsme chtěli ujistit naše české přátele, že v tento památeční den jsme s nimi. Proto vyvěšujeme českou vlajku,“ vysvětluje Alan Gerard, muž který se spolu se svojí ženou Cheryl snaží vazbu mezi severoanglickým Stokem a Lidicemi držet při životě. A daří se jim to.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z anglického města Stoke-on-Trent

Česká vlajka teď vlaje nad radnicí po dlouhých 59 letech a teprve potřetí v historii: poprvé to bylo v září roku 1942, kdy byla kampaň za záchranu Lidic zahájena, podruhé v roce 1962, když zde byly na návštěvě lidické děti.

„Vztah mezi městem Stoke-on-Trent a Lidicemi je mimořádný. A chceme, aby se dál rozvíjel,“ říká předsedkyně městské rady Abi Brownová.

„Díky Cheryl a Alanovi se o ní učí děti ve školách, jedna z našich hlavních ulic se jmenuje Lidická. V dnešní době je důležité vědět, že někde máte přátele. I když osobně je třeba nikdy nepotkáte,“ doplňuje Brownová.

#Lidice Today the city of #StokeOnTrent flies the Czech flag in kinship with the people of Lidice and the Czech Republic. #LidiceShallLive #BarnettStross pic.twitter.com/Q9vTpu9aHs — Lidice Lives & The Legacy Garden 2022 (@LidiceLives) June 10, 2021

V městské radě zasedá i Cherryl. O symbolické vztyčení české vlajky nad radnicí usiluje se svým manželem Alanem už roky. „Jako obyvatelka města i jako členka zastupitelstva jsem hrdá na to, že se to podařilo. Snažili jsme se o to už dříve a konečně se to povedlo. Řada lidí o této historické vazbě ví, řada lidí ale už zapomněla. Je to právě deset let, co se tuto vazbu snažíme oživovat.“

Důležité pouto

Britský filmový týdeník ze září roku 1942 zaznamenal zahájení hnutí za obnovu Lidic. Tři měsíce po jejich zničení. Nad viktoriánskou radnicí tehdy poprvé zavlála československá vlajka. U zrodu kampaně „Lidice musí žít“ stál lékař a labouristický poslanec Barnett Stross.

Prvními, kdo do finanční sbírky přispěl, byli horníci z města Stoke-on-Trent. Sbírka se brzy rozšířila do celé Británie a i díky ní byly Lidice po válce znovu postaveny.

Podle Alana Gerrarda, je vztyčení české vlajky nad radnicí ve Stoku právě teď velmi symbolické.

„Posledních pět let, od referenda o brexitu, jako by se Británie uzavírala do sebe. Opravdu potřebujeme něco, co nám umožní překonat naši sebestřednost. Díky čemu zase uvidíme, že svět je větší než naše vesnice nebo město. A takové velmi důležité pouto tady ve Stoku máme, je to náš vztah s našimi českými přáteli,“ uzavírá pro Radiožurnál aktivista Alan Gerrard.