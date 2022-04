Marine Le Penová se snaží oslovit levicové voliče. V Avignonu ji vítaly tisíce lidí

Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová uspořádala mítink na výstavišti v Avignonu ze dvou důvodů: jednak má v této oblasti poměrně silnou voličskou základnu a zadruhé, pokud jde o samotný Avignon, jde spíše o levicově orientované město, kde lidé volili hlavně kandidáta krajní levice Jeana-Luca Mélanchona.

Marine Le Penová potřebuje před druhým kolem voleb přibrat právě tyto levicové voliče, pokud se chce stát první francouzskou prezidentkou.

Hala avignonského výstaviště byla zaplněná. Přišly tisícovky lidí. Mávaly francouzskými vlajkami a také vlajkami s nápisy „Marine présidente“ (Marine prezidentkou).

„Je to velmi schopná žena. Má spoustu kvalit. Celé roky tady vládla levice a pravice. Teď je potřeba změna. Líbí se mi, že chce zvýšit kupní sílu Francouzů a zachovat stejnou hranici pro odchod do důchodu,“ říká penzistka Antonie, která na mítink přijela společně se svým manželem.

Antonie by chtěla, aby Le Penová dostala svou šanci v Elysejském paláci. Podle ní nebude horší než současný prezident Emmanuel Macron, který prý některými obyvateli pohrdá

Stánek pro podporovatele Marine Le Penová na jejím mítinku v Avignonu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je to hlavně bankéř, tenhle pán. Není to žádný politik. Není to dobrý prezident. Podporuje bohaté. Chce, aby byli ještě majetnější a aby chudí byli ještě chudší, protože je pak jednoduché s nimi manipulovat. Myslí si, že když ho lidé volili před pěti lety, tak to udělají znovu. Přála bych si, aby tomu už tak nebylo,“ vysvětluje Antonie, která přijela z okolí Avignonu.

Předvolebního mítinku se zúčastnil také Jean-Marc. Souhlasí s návrhem Le Penové omezit vztahy mezi Paříží a Berlínem. Podle něj už Francie příliš dlouho plní rozkazy Němců nebo Američanů.

Jean-Marc je zároveň přesvědčený, že je načase, aby byla Francie i celá Evropa nezávislejší.

Le Penová už sice neprosazuje vystoupení z Evropské unie tak jako před lety, výhrady k ní ale stále má. Podle Le Penové je potřeba sedmadvacítku výrazně zreformovat, aby lépe odpovídala požadavkům unijních obyvatel.

Nacionalistická prezidentská kandidátka chce oslovit všechny voliče; jak levicové, tak i pravicové. Na volebních plakátech má nápis: „Pro všechny Francouze“.

K vítězství má Marine Le Penová podle předvolebních průzkumů historicky nejblíže. Náskok mezi ní a Emmanuelem Macronem je historicky nejnižší, a skutečně se tak může stát první francouzskou prezidentkou.