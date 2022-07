V Moskvě podle médií vznikl nový útvar žoldnéřů. Měsíční honorář je trojnásobek ruské průměrné mzdy

V Moskvě vznikla nová vojenská jednotka, do níž se hlásí žoldnéři se zájmem o boje na Ukrajině. Napsal o tom zpravodajský portál Meduza, podle něhož se zájemci nechávají do útvaru najímat od 1. července, a to za více než 200 000 rublů měsíčně (83 100 korun). Moskva 11:40 12. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do nové jednotky se mohou zapsat muži do 60 let. Hlásí se do ní především obyvatelé regionů, nikoliv Moskvy | Foto: Sergey Pivovarov | Zdroj: Reuters

Průměrná mzda v Rusku v dubnu letošního roku přitom podle údajů statistického úřadu Rosstat činila 62 269 rublů (25 878 korun), přestože v Moskvě se v letošním roce přehoupla přes 116 000 rublů (asi 48 000 korun).

Jednotka je částečně financována z moskevského městského rozpočtu a sami žoldnéři jí přezdívají sobjaninský pluk podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina. Do útvaru se mohou zapsat muži do 60 let věku.

Podle informací Meduzy se do jednotky nehlásí ani tak obyvatelé Moskvy jako spíš muži z ostatních ruských regionů. Žoldnéři projdou před vysláním na Ukrajinu výcvikem v Nižegorodské oblasti východně od Moskvy.

Radnice Moskvy se ke zprávě o vzniku jednotky nevyjádřila. Starosta Sobjanin od začátku války na Ukrajině boje téměř nekomentoval. Na druhou stranu ale podepsal dohodu o spolupráci se dvěma takzvanými republikami, které na východě Ukrajiny dříve vyhlásili proruští separatisté.

Do bojů na Ukrajině se podle britského ministerstva obrany a médií zapojují také žoldnéři z ruské soukromé Vagnerovy armády, jejíž vojáci působí také v Sýrii, Iráku a v zemích afrického kontinentu.