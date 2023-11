ONLINE: Bez vody i léků. V nemocnici Šífa zůstává 291 pacientů, mezi nimi i třicítka novorozenců, tvrdí WHO

V nemocnici Šífa v Pásmu Gazy zůstalo 25 zdravotníků a 291 pacientů, včetně 32 novorozenců v kritickém stavu nebo dvou lidí na jednotce intenzivní péče bez ventilace. Podle deníku The Guardian to ve zprávě zveřejněné v noci na neděli uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) poté, co její pracovníci zařízení navštívili.

