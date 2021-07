Do kina jen s očkováním? Pravidla zpřísňuje stále více zemí, některé už zákazy pro neočkované zavedly

Rizikové skupiny jsou proti koronaviru víceméně proočkovány, u těch ostatních ale není zájem tak velký, jak by si odborníci a zástupci vlád představovali. Tento problém řeší celá řada evropských zemí, které v době šíření nakažlivější delty stále častěji přistupují k zavádění nejrůznějších omezení pro lidi bez podané vakcíny. Debata o zákazu vstupu do restaurací či kin pro neočkované se ale vede i v dalších státech, nově třeba v Německu. Berlín/Řím/Paříž/Londýn 6:46 29. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkovaní Slováci se vyhnou zpřísněným hygienickým opatřením | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Počet nových nákaz roste rychleji než během předchozích vln, a to mě velmi znepokojuje,“ varoval v nedělním rozhovoru pro Bild am Sonntag šéf úřadu kancléřství Helge Braun. Případný nástup nové, masivnější vlny covidu by tak podle něj nezůstal bez důsledků.

Obrovský počet lidí, kteří by kvůli rozsáhlému šíření nákazy musel jít do karantény nebo izolace, by totiž měl značný dopad na pracovní trh, jako se to v současnosti děje například ve Velké Británii. V takovém případě by podle Brauna proto bylo nezbytné, aby neočkovaní lidé omezili své sociální kontakty.

„To také může znamenat, že určité možnosti, jako jsou návštěvy restaurací, kin a stadionů, už nebudou pro neočkované možné. Riziko je totiž příliš vysoké,“ dodal šéf úřady spolkové vlády, který německé kancléřce Angele Merkelové radí jako krizový manažer, ať už jde o pandemii koronaviru nebo povodně.

Svým nedělním rozhovorem se tak postaral o rozproudění bouřlivé debaty, zda by se omezení pro neočkované lidi měla s ohledem na šíření nakažlivější varianty delta v Německu zpřísnit. Jak totiž upozorňuje magazín Der Spiegel, zatímco nově odhalených případů covidu přibývá, počet nově očkovaných lidí ve spolkové republice naopak dramaticky zpomaluje.

Podíl očkovaných Podle dat serveru OWD bylo k 26. červenci v Německu plně naočkováno 49 procent obyvatel a dalších 11 procent má za sebou první dávku. V případě Česka to ke stejnému dni bylo 43 procent plně očkovaných a 8,4 procent první dávkou.

Proti Braunovu návrhu se postavila řada německých politiků včetně Armina Lascheta, kandidáta na kancléře z unie CDU/CSU Angely Merkelové. „Nevěřím v povinné očkování, ani v nepřímý tlak na lidi, aby se nechali očkovat,“ uvedl v rozhovoru pro televizi ZDF.

Například bývalý bavorský premiér a současný ministr vnitra spolkové vlády Horst Seehofer (CSU) je ale nápadu do jisté míry otevřený, i když povinné očkování odmítá.

„Nejde o diskriminaci neočkovaných… Neočkovaný člověk ale zároveň musí pochopit, že musíme chránit společnost jako celek, proto je možné vpustit na větší společenské akce pouze očkované,“ řekl v rozhovoru pro RTL Seehofer. Stejně jako jeho kolega a současný bavorský premiér Markus Söder se proto domnívá, že by očkovaní měli užívat větší svobody, než lidé bez vakcíny.

Třeba premiér Bádenska-Württemberska za Zelené Winfried Kretschmann ale nevylučuje ani to, že by očkování mohlo být v budoucnu povinné.

Pravidla pro neočkované

Ostré diskuse na téma zavedení přísnějších omezení pro neočkované se vede i v dalších zemích Evropy, řada z nich už ale pravidla pro lidi bez podané vakcíny v minulých týdnech zpřísnila.

Například v Řecku mohou být vpuštěni do vnitřních prostor restaurací, kaváren, barů a zábavních podniků jen lidé s potvrzením o očkování nebo prodělání covidu. Zatím má opatření platit do konce srpna.

Řecká vláda zároveň rozhodla, že od poloviny příštího měsíce bude povinné očkování proti covidu pro všechny zaměstnance pečovatelských domů a od 1. září pro zdravotníky i administrativní personál všech zdravotnických zařízení. Neočkovaní zaměstnanci budou muset na neplacenou dovolenou.

Povinnou vakcinaci pro zdravotníky už ohlásila také Francie, která zároveň zpřísňuje podmínky pro návštěvu restaurací, barů, obchodních center nebo pro cestování některými prostředky hromadné dopravy. Na těchto místech se – stejně jako v případě kin nebo divadel – lidé budou muset od 1. srpna prokazovat certifikátem o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testem ne starším než 48 hodin. Například provedení PCR testů si ale Francouzi mají od podzimu hradit sami, pokud nebudou mít žádanku od lékaře.

„Očkování není bezprostředně pro všechny povinné, zdravotní pas ale rozšíříme na maximum, abychom tak co největší počet z vás přiměli nechat se naočkovat,“ vzkázal národu francouzský prezident Emmanuel Macron, když v polovině července plánované změny ohlašoval.

Velmi podobný přístup zvolila také Itálie, kde mají nová pravidla platit od 6. srpna. Bez očkování, testu starým maximálně 48 hodin nebo potvrzení o prodělání nemoci lidé nebudou smět do kin, muzeí, divadel, fitness center nebo do bazénů, v září by se ale opatření mohlo rozšířit také na cestování vlakem a některými autobusy.

Na velkých akcích, jako jsou koncerty, festivaly nebo fotbalové zápasy, se lidé musí prokázat platným certifikátem také v Norsku. Ten však v mobilní aplikaci zezelená pouze tehdy, pokud má uživatel třetí týden po ukončeném očkování, v posledních šesti měsících prodělal covid nebo má negativní test, který ale nesmí být starší než 24 hodin.

Další zpřísnění nyní zvažuje také britská vláda v čele s premiérem Borisem Johnsonem, který před pár dny oznámil, že do nočních klubů v Británii možná budou moct vstoupit jen lidé s ukončeným očkováním. Od konce září tak návštěvníkům těchto podniků už možná negativní test na covid stačit nebude.

Také slovenský parlament koncem minulého schválil zákon, který očkované lidi mírně zvýhodňuje. V případě zhoršení epidemické situace budou mít na Slovensku volný přístup do obchodů, restaurací i na sportoviště a kulturní akce. Neočkovaní se budou muset nechat při vstupu do škol nebo do práce otestovat minimálně antigenním testem, který bude zdarma.

Testy budou pro neočkované Slováky podmínkou také při vstupu na kulturní nebo sportovní události i do obchodů s výjimkou potravin, drogérií a lékáren. V těchto případech si ale budou muset antigenní test v hodnotě pěti eur (128 korun) platit.

Pravidla v Česku I v Česku se lidé musí před vstupem do nejrůznějších zařízení prokazovat certifikátem o očkování, prodělaném covidu nebo negativním testem. Povinné očkování vláda Andreje Babiše odmítá, od září už ale nemají být hrazené ze zdravotního pojištění preventivní testy, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu kulturních akcí či restaurací. Výjimku budou mít lidé se započatým očkováním, děti do 12 let a ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. V úterý Nejvyšší správní soud zrušili o povinném nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Verdikt bude platný za tři dny od nabytí právní moci. Ministerstvo zpravotnictví do té doby může řádně neodůvodněné nařízení opravit.

Tvrdá pravidla ve světě

Zatímco v Evropě jsou pravidla velmi podobná těm, jako platí v Česku, některé další státy světa jdou v pravidlech pro neočkované ještě dál.

Například vedení Saúdské Arábie tento týden oznámilo, že od neděle budou moct do obchodů, nákupních center, restaurací, kaváren, veřejné dopravy nebo škol jen lidé, kteří už dostali alespoň jednu dávku vakcíny. Omezení pro neočkované se týká také možnosti vycestovat do zahraničí, kterou od 9. srpna budou mít jen lidé s oběma dávkami.

Vedle Saúdské Arábie ohlásila nová pravidla také Kuvajt. I ten od 1. srpna umožní cestovat do zahraničí pouze občanům, kteří už byli proti covidu-19 očkováni. Výjimku budou mít děti mladší 16 let a občané s certifikátem ministerstva zdravotnictví, který bude potvrzovat, že očkování podstoupit nemohou. To platí například i pro těhotné.

Zřejmě nejdál ale tento týden zašlo Čečensko, které podle ruských médií zakázalo neočkovaným lidem chodit do obchodů nebo navštěvovat mešity.

Podle šéfa operativního štábu pro boj s koronavirem Vachita Usmajeva by se nová pravidla měla vztahovat také na sportovní a zábavní zařízení, restaurace, ale také cestování veřejnou dopravou. Jak si lidé bez očkování mají nakoupit například potraviny a další základní potřeby, ale neupřesnil.