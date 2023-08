Polská vládní strana udělala hodně pro to, aby volby nemohla prohrát, soudí publicista Kaczorowski

V Polsku začala ostrá část kampaně před říjnovými volbami. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) je zatím favoritem, na záda jí ale dýchá opoziční Občanská koalice seskupená kolem expremiéra Donalda Tuska. „PiS má velkou šanci pokračovat u vlády, protože se stále těší podpoře minimálně třetiny voličů a také proto, že v posledních osmi letech udělali mnoho pro to, aby volby nemohli prohrát,“ tvrdí polský publicista Aleksander Kaczorowski. Varšava 19:30 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Polsku začala ostrá část kampaně před říjnovými volbami | Foto: Andrzej Iwanczuk | Zdroj: Reuters

Pokud PiS získá více než 30 procent hlasů, je možné, že pro sestavení vlády nebude ani potřebovat žádného koaličního partnera, například v průzkumech třetí krajně pravicovou stranu Konfederace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Aleksander Kaczorowski, polský publicista

„Jsou to lidé, kteří v průzkumech říkají, že by si přáli Polsko bez gayů nebo bez Židů, jsou i velice protiukrajinští a někteří mají spíš sympatie k Rusku a k Vladimiru Putinovi. Takového partnera by si Jarosław Kaczyński samozřejmě nepřál, ale když ho bude potřebovat, tak nebude mít na vybranou,“ uvádí novinář v Interview Plus Českého rozhlasu.

V průzkumech má nyní PiS se svými menšími spojenci 34,5 procenta, druhá Občanská koalice seskupená okolo Občanské platformy má přízeň 31,2 procenta dotázaných a její podpora od července roste.

„Většina Poláků je proti pokračování vlády, není ovšem jednotná ve svých názorech. Občanská platforma dlouho vládla a má schopnost sbírat hlasy voličů, kteří se bojí, aby jejich hlas nepropadl. Přitom je to strana středopravicová, ale snaží se získávat i liberální a levicové voliče. Je to skutečně široká platforma,“ vysvětluje Kaczorowski.

Solidarita s Ukrajinci trvá

Polská veřejnost je prý tradičně rozdělená mezi národně-konzervativní a prozápadní, liberálně-pokrokový tábor, přičemž toto dělení má své kořeny už v meziválečném období.

„Historický úspěch Kaczyńského tkví v tom, že pochopil, že velká část Poláků chce mít u moci stranu, která bude konzervativní a národní, ale zároveň bude dělat sociální až levicovou politiku. A on to dělá. Máme zde národně-konzervativní rétoriku a štědré sociální programy,“ popisuje dále publicista s tím, že v sociální politice vlády slibuje pokračovat i opozice.

Houby, migranti a vojáci. Polskem hýbou předvolební témata i opakování souboje Tuska s Kaczyńskim Číst článek

Přibývá ovšem i lidí, kterým vadí rostoucí státní dluh. „Je obrovský, navíc značná část dluhů do něj není započtena. Například ministr obrany dojednal v Koreji nákupy zbraní za miliardy dolarů, na což si vláda vzala úvěry v komerčních korejských bankách. A budeme je splácet dalších 30 nebo 50 let,“ upozorňuje Kaczorowski.

Válka v sousední Ukrajině prý nahrává vládnoucí straně, protože mnoho lidí to nepovažuje za vhodnou dobu na změnu vlády. Přestože vládní politika, pokud jde o ukrajinské uprchlíky, příliš nefunguje, vláda i opozice se shodují, že je třeba jim nechat otevřené dveře.

„Poláci se na Ukrajince dívají jako na národ, se kterým mají mnoho společného. A z Polska je to do Běloruska a Ruska trošku blíž, takže pocit solidarity s Ukrajinci je velice silný,“ uzavírá publicista.

Jak volby ovlivní katolická církev nebo souběžně konané referendum, které chtějí opoziční voliči bojkotovat? Poslechněte si celý rozhovor v audiu nahoře.