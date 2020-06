Polsko dostavělo u Ratiboři největší přehradu na Odře, řeku plánuje splavnit až do Ostravy

Jen přibližně 15 kilometrů od české hranice skončila u polského města Ratiboř stavba největší přehrady na řece Odře. Stála okolo dvou miliard zlotých (asi 12 miliard korun). Jde o suchý poldr, který má zadržovat velkou vodu, a ochránit tak 2,5 milionu lidí před povodní podobnou té z roku 1997. Polsko ale také připravuje jeho přeměnu na klasickou přehradu, která bude pomáhat i při suchu. Ratiboř 16:36 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U polského města Ratiboř skončila stavba největší přehrady na řece Odře. Stála okolo dvou miliard zlotých. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Při úterním slavnostním ukončení stavby o připravované přehradě informovali zástupci polské vlády a státního podniku Wody Polskie. Nádrž má hrát důležitou roli i pro splavnění Odry až do Česka.

Polský ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Marek Gróbarczyk řekl ČTK, že polská strana počítá se splavněním Odry až do Ostravy. Přeměna suchého poldru, který se plní jenom při velké vodě, na multifunkční vodní nádrž je už podle něj jistá. Je však potřeba ještě vyřešit financování stavby.

Gróbarczyk připomněl, že vzhledem k financování, které využívá také peněz z evropských dotací, musí mít objekt pět let funkci suchého poldru. „Už to ale můžeme projektovat. Těch pět let si dáme na přípravu projektu,“ řekl ministr. Uvedl, že vodní nádrž by tak z poldru mohla být za sedm let.

Splavnění Odry

Změna na vodní nádrž bude podle ministra jednodušší než vystavění suchého poldru, které se připravovalo desítky let. „Vybuduje se hlavně vodní cesta, zdymadlo, elektrárna a plavební stupeň, tak jako u všech vodních nádrží,“ řekl Gróbarczyk.

Ředitel české společnosti Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík řekl, že díky vzdutí hladiny v přehradě Ratiboř by lodě dopluly prakticky až na českou hranici. „Je to nejdůležitější a dá se říct i nejdražší objekt celého splavnění Odry do Ostravy,“ řekl Kolařík.

Zesplavnění přes 90 kilometrů Odry mezi Ostravou a polským městem Kędzierzyn-Koźle je jednou z velkých vodních staveb, které chce prosadit ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Česká část by mohla stát kolem 15 miliard korun, polská v přepočtu dalších 40 miliard. „Mělo by to zásadní vliv na celý region. Je to důležité z dopravního, ekonomického, rekreačního a možná i energetického úhlu pohledu,“ uvedl tento měsíc Havlíček.

Kvalitní štěrk

V současné době může poldr Ratiboř pojmout 185 milionů metrů krychlových vody a má rozlohu přes 26 kilometrů čtverečních. Má se ale prohloubit až na 300 milionů metrů krychlových. Pro srovnání: největší nádrž v Moravskoslezském kraji Slezská Harta má objem téměř 220 milionů metrů krychlových a rozlohu 10,7 kilometru.

Ředitel odboru přípravy a realizace investic Wojciech Skowyrski uvedl na internetových stránkách podniku Wody Polskie, že na území poldru se nachází obrovské zásoby kvalitního štěrku, který těží několik firem. Zároveň tak poldr prohlubují a zvětšují kapacitu vody, kterou může zadržet.

Zástupci polské vlády v úterý připomněli, že o stavbě přehrady se mluvilo už po povodních na konci 19. století, řešila se i v 60. letech minulého století. Teprve po katastrofálních povodních v roce 1997 se ale skutečně přistoupilo ke stavbě. Brzdily ji však například problémy s vyvlastněním pozemků.

Kvůli stavbě poldru se přestěhovaly dvě vsi, více než 700 lidí. Byla pro ně postavena zcela nová vesnice s kompletní infrastrukturou včetně sportoviště, kostela i kulturního domu. „Dokonce byl přesunut hřbitov,“ uvedl Skowyrski. Podle polských médií to přišlo na 58 milionů zlotých (přibližně 350 milionů korun).