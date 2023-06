Putinův kuchař i vedoucí žoldácké Wagnerovy skupiny. Kdo je Prigožin a proč táhne na Moskvu?

Šéf Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin obvinil ruské vojenské velení z útoku na jeho muže a vyzval k jeho odstranění, Prigožinovy hrozby ruské úřady považují za výzvu k ozbrojenému povstání. Co je jeho motivací? „Byl nucen konat, a to možná i proto, aby si zachoval své postavení,“ vysvětluje Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Profil Moskva 11:23 24. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ruských wagnerovců Jevgenij Prigožin | Zdroj: Profimedia

Dvaašedesátiletý ruský oligarcha a miliardář Prigožin podle médií vydělává na cateringu, státních zakázkách a žoldnéřských misích jím ovládané Wagnerovy soukromé vojenské společnosti. Bývá označován za člověka, který má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Prigožin se díky Wagnerově armádě stal jednou z hlavních tváří ruské agrese proti Ukrajině. Je častým kritikem ruského vojenského velení, které obviňuje z neschopnosti. Naopak výsledky své žoldnéřské armády, do které zapojil i vězně z ruských věznic, mnohdy nadsazuje.

To, že je velitelem této skupiny, ale dlouho popíral. Poprvé přiznal, že je zakladatelem Wagnerovy skupiny, až loni v září. V příspěvku na ruské sociální síti Vkontakte uvedl, že ji v roce 2014 založil.

Během současné války na Ukrajině Prigožin patří k nejaktivnějším podporovatelům ruské agrese, často však také ostře kritizuje ruské vojenské i politické špičky.

I přesto se při spekulacích o možném nástupci Putina často objevovalo jeho jméno. Předtím, než na něj Moskva vydala zatykač, sahaly Prigožinovy kompetence tak hluboko do ruské správy, že mohl verbovat do své soukromé armády třeba i vězně. Kromě toho ho Putin nechal i kritizovat generální štáb armády.

Spory měl ale i s politiky, zejména s ruským ministrem obrany. Tomu odmítal například podřídit své jednotky, na rozdíl od třeba vůdce čečenských jednotek Ramzana Kadyrova. „Jde hlavně o to, aby ministr obrany Sergej Šojgu nějakým způsobem srovnal do latě Jevgenije Prigožina. Ten to ale odmítá, Šojgua nesnáší,“ komentoval tehdy situaci pro iROZHLAS.cz politolog Emil Aslan.

Společně s rostoucím vlivem Prigožina se zvyšoval i počet sporů s ruskými úřady. I proto podle některých expertů vnikl do Ruska právě teď.

„Byl nucen konat, a to možná i proto, aby si zachoval své postavení. Takže to, co teď dělá, nemusí být vyvoláno proaktivní snahou řešení dlouhodobého sporu s ministerstvem obrany,“ vysvětluje Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky.

I přesto ale jeho „vzpoura“ není namířená proti Putinovi, se kterým měl dlouhá léta kladné vztahy.

„On tvrdí, že Putin byl klamán. Jestli v průběhu dnešního dne (soboty, pozn. red.), několika dní – nevíme, jak dlouho ta situace bude trvat – dojde i k tomu, že Prigožin řekne, že Putin klame, to by bylo něco nového,“ upozorňuje politický geograf a publicista Michael Romancov.

Kdo je Prigožin?

Rodák z tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu, Jevgenij Prigožin se narodil 1. června 1961. Absolvoval sportovní internátní učiliště, závodně běhal na lyžích. Již v mládí se dostal do konfliktu se zákonem, byl podmíněně odsouzen za krádež. V roce 1981 byl odsouzen na 12 let vězení za loupež v organizované zločinecké skupině a další trestné činy.

Ve vězení strávil devět let, po propuštění začal podnikat. Nejprve měl stánek s občerstvením. Později stál u zrodu sítě supermarketů a především otevřel v Petrohradu luxusní restauraci, kterou si oblíbila tamní smetánka a několikrát ji navštívil i Vladimir Putin, s kterým se sblížil. I díky tomu získal přezdívku „Putinův kuchař“.

Prigožin následně získal z Kremlu řadu zakázek na VIP služby, otevřel restauraci v budově parlamentu. Díky tomu si vybudoval vazby na mnohé vlivné lidi v Rusku, čehož podle médií dokázal využívat ve svůj prospěch.

V současné době vlastní síť restaurací, cateringovou firmu Concord Catering a firmu Concord Management and Consulting, jejímž prostřednictvím řídí společnost zabývající se internetovými aktivitami proti Západu. Dlouhodobě patří k hlavním dodavatelům jídel do školních jídelen.

Deník MfDnes letos v únoru uvedl, že na státních zakázkách vydělal loni Prigožin v přepočtu rekordních téměř 30 miliard korun, což je zhruba polovina toho, co si jeho firmy vydělaly celkem v letech 2011 až 2021. Podle deníku o tom ve společném materiálu píší investigativci serveru Vjorstka a projektu Možem objasniť.

Prigožin je na sankčním seznamu Západu, a to už od dob anexe Krymu v roce 2014. Je terčem unijních sankcí i v souvislosti s působením jeho žoldnéřské skupiny v dalších zemích včetně Libye či Sýrie. Jeho dřívější žalobu proti zařazení na seznam unijní soud zamítl.

Na listině figuruje také několik předních členů Wagnerovy skupiny, ale i Prigožinova žena a syn. Americká FBI Prigožina zařadila na svůj seznam hledaných zločinců a vypsala odměnu na jeho dopadení.