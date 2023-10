Třištivá munice si nevybírá. Pozemní operace v Pásmu Gazy bude cílenější, omezí počet obětí, odhaluje expert

Izrael už v sobotu oznámil, že dokončuje přípravy na pozemní vojenskou operaci v Pásmu Gazy. Cílem má být zničení hnutí Hamás tak, aby se už nikdy neopakoval útok ze začátku října. Podle odborníka na zbraňové systémy Františka Krejčíře z Univerzity obrany může invaze snížit počet civilních obětí. „Tříštivá munice si nevybírá. Pokud dopadne v hustě osídleném velkoměstě, není možné se vyhnout civilním obětem. Pozemní operace bude cílenější,“ říká. Rozhovor Praha 19:25 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaký typ výzbroje a munice izraelská armáda a hnutí Hamás využívají? A použití jakých zbraní se dá očekávat v chystané pozemní operaci Izraelců?

Je vždycky podstatné se podívat na celý zbraňový systém, který se využívá. Izraelská armáda se musí chránit proti bojovníkům Hamásu před tím, než jsou schopní je navázat pomocí pěchoty.

To znamená – přiblížení k nim provádí pomocí tanků Merkava IV, což je světově uznaný nejodolnější tank. A zároveň je to i bojové vozidlo pěchoty, což je světový unikát, kdy vlastně převážejí mechanizovanou pěchotu v tanku.

Při pozemním střetu představují pro izraelskou armádu největší nebezpečí prostředky, kterými s nimi bude Hamás bezpochyby bojovat – protitankové řízené střely, ruční protitankové granáty, nebo, jak jsme viděli, mohou využívat také drony. Ty se ale spíše využívají při přepadu či zákopové válce, v manévrovém boji se těžko dají nasadit.

Můžeme tedy očekávat, že budou Izraelci vyhledávat protitankové zbraně Hamásu a ničit je řízenými střelami.

Tady je možnost zase využít tankový kanón při střelbě na cíle ve vzdálenosti dva tři kilometry. Případně nějaké řízené střely, protitankové řízené střely, které mohou zasahovat tyto protitankové zbraňové systémy Hamásu.

Ty tedy mohou být velmi cílené?

Izraelská armáda jich má celou řadu, některé z nich využívají i naši vojáci. My od nich například máme systém Spike Long Range. A tuhle rodinu zbraní Spike, které byly nejprve zamýšleny jako protitankové, oni dnes rozšířili. Součástí je asi pět šest řízených střel, které mají různý dostřel, různé způsoby navedení.

LIVE: View from Sderot as Israel prepares ground assault on Gaza https://t.co/hATVacJz9r — Reuters (@Reuters) October 15, 2023

Dokáží je využít tak, že ta střela letí lehce nad terénem, kde se předpokládá protivník. Obraz vidí operátor v různých kanálech – od infračerveného až po viditelné spektrum. A díky tomu může vyhledávat cíle tak, jak mu je ta řízená střela zobrazuje. Může ji navést přímo na cíl.

Aby Izraelci odhalili pozice případných bojovníků, musí tam poslat pozemní jednotky – zřejmě v tancích – a až poté je mohou ničit těmito bodovými útoky na jednotlivá místa. Tak si představuji, že by je měli zdolávat ve standardním vedení bojové činnosti.

To ale, předpokládám, mluvíme o oblastech mimo městskou zástavbu. Gaza je ale hustě osídlená. Jak to bude vypadat ve městech?

V hustě osídleném prostoru s vysokými budovami je to mnohem více o masivním nasazení pěchoty. A je to o tom, jakou doktrínu bude izraelská armáda vyznávat. To znamená, jakým způsobem bude chránit civilisty v Pásmu Gazy při vedení bojové činnosti. Obávám se ale, že k tomu moc nedochází. Takže těžko říct, jak to bude vypadat.

Následky izraelského bombardování v pásmu Gazy | Foto: Habboub Ramez / ABACA | Zdroj: Reuters

Je vůbec možné nějakým způsobem zabránit či omezit počet civilních obětí? Třeba volbou zbraňových systémů, munice...

To mluvíme o dvou různých aspektech. Za prvé – jestli je vůbec nějaká snaha zamezit civilním obětem. A za druhé – jestli je to vůbec možné. Mluví se o tom, že Hamás se bude bránit v obydlených oblastech. Využívá lidi jako živé štíty. Otázkou ale samozřejmě je, jak to je reálně. To nedokážu přesně posoudit.

Obecně platí, že by se v hustě obydlených oblastech neměly vůbec používat žádné tříštivé střely, žádná dělostřelecká munice. Ale my už jsme v předchozím týdnu a v předchozích třiceti letech od první intifády viděli, že Izraelci používají poměrně velké tříštivé střely – ať už balistických raket či tříštivých střel nebo ty dělostřelecké.

Dopravují je do Pásma Gazy s tím, že tam sice chtějí zasahovat místní buňky Hamásu, ale ty jsou uprostřed hustě obydlené oblasti. Takže se civilním obětem nelze vyhnout. Žádná výraznější opatření Izrael neprovádí a zřejmě ani provádět nemůže, když jsou bojovníci Hamásu přímo zamíchaní mezi civilisty.

Takže jedinou možností, jak předejít civilním obětem, je ty útoky vůbec neprovádět?

Většina armád světa by útok v prostoru, kde je taková koncentrace civilního obyvatelstva, neprovedla. Ale izraelská armáda – právě proto, že tento způsob boje byl po dlouhá desetiletí jediným možným přístupem a civilní obyvatelstvo v Pásmu Gazy podporuje Hamás až z 50 procent – nemá příliš mnoho možností, jak jinak se bránit. Jak jinak mohou ničit militanty Hamásu, když jsou rozprostřeni v prostoru osídlení.

Je to o tom, že si Izrael zvolil, že s nimi (Hamásem, pozn. red.) bude válčit. Teď má dvě možnosti – buď tam přímo přijít a obsazovat prostor po prostoru, nebo použije dálkové údery na konkrétní místa.

Kombatanti a civilisté

Myslíte si tedy, že chystaná pozemní operace s sebou ponese méně obětí, než letecké a raketové útoky?

Určitě. Tříštivá, trhavá munice si nevybírá. Pokud dopadne v hustě osídleném velkoměstě, není možné se vyhnout civilním obětem ve velkém měřítku. Takže je zřejmé, že pozemní operace bude cílenější.

Mluvilo se o taktice takzvaného „klepání na střechu“, kdy Izrael před skutečným útokem varuje civilisty v konkrétní budově, že na ni bude útok směřovat. Je tohle snaha, jak předcházet obětem?

Nevím, jestli k tomu dokonce nepoužívají munici, která je nevýbušná. Ale pořád následuje použití tříštivo-trhavé munice v oblasti s civilním obyvatelstvem, což je Ženevskými konvencemi obecně zakázáno.

Myslím si, že z obou stran je ta válka strašným masakrem civilního obyvatelstva. A že by se nějak zvlášť šetřily životy civilistů? Já nevím... obecně jsou ztráty Izraelců v poměru k palestinskému obyvatelstvu 1 ku 10 či 1 ku 100, co jsem se zatím díval.

Izrael se nesnaží pochopitelně vyvražďovat civilní obyvatelstvo, ale v tom prostoru prostě nemáte jak jinak bojovat proti bojovníkům Hamásu, kteří nemají uniformu. Není to stálá armáda, která by byla jasně od toho obyvatelstva oddělena.

Kombatanti, kteří se účastní bojových akcí, mají být odděleni od civilistů a odlišeni uniformou. A pokud nedokážete rozeznat, kdo je bojovník a kdo civilista, tak v té chvíli to vypadá jako v Pásmu Gazy, kde se to při vedení bojové činnosti příliš nerozlišuje.

Israeli Prime Minster, Benjamin Netanyahu while Visiting a number of Settlements in Southern Israeli today asked a Group of IDF Soldiers, “Are you ready for the next Stage?” to which they Replied, “Yes” with Netanyahu then saying, “The next Stage is coming.” pic.twitter.com/yl3rCKIgQI — OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2023

A je tedy snaha alespoň nějak zaměřovat cíle přesněji?

Určitě ano. Je třeba říct, že Izraelci nepoužívají nějakou plošnou dělostřeleckou přípravu či kobercové bombardování, jak to vidíme třeba při válce na Ukrajině. Tam ruské síly střílí řízené střely nikoliv na vojenské cíle, ale cíleně na civilní infrastrukturu.

Útoky Izraelců, které jsme mohli vidět v minulém týdnu, údajně cílily na místa odhalená jako pracoviště Hamásu – tedy velitelství a shromaždiště bojovníků. Tato místa se tedy Izrael snaží zasahovat, ale jsou bohužel součástí té civilní infrastruktury.

Jaký by mohl být další vývoj?

Pokud se bude jednat o zmiňovanou pozemní invazi, tak ta by s sebou měla určitě přinést nižší ztráty na straně civilistů v poměru ke zničené živé síle Hamásu, protože tam by se neměly používat hromadně dělostřelecké systémy na bombardování civilních budov. Od toho je ta invaze – aby se obsadilo území a vyčistilo se od těchto bojovníků.

Izraelci budou chtít odhalit také sklady zbraní, tunely, kudy proudí jejich dodávky. Ale bude se to zatím dít pouze v severní části Gazy, takže dodávky různých zbraňových systémů – třeba systémů z bývalého Sovětského svazu –, které se pašují zejména z Egypta, se zřejmě tou invazí zastavit nepodaří.