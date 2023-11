Hamás cizince využívá jako lehčí rukojmí a brání jim v odchodu, říká česká velvyslankyně v Izraeli

Od teroristického útoku Hamásu na Izrael a začátku odvetných operací armády uběhl měsíc. Česká velvyslankyně v Izraeli ale říká, že mimo Tel Aviv nejde ani poznat, že by nějaká válka byla. „Vidím různá hesla na podporu armády, a zároveň jsou jasněji ukázány cesty ke krytům ve městě. Ale jinak bych z prvotního pohledu nepoznala, že je válka,“ uvedla ve speciálu Radiožurnálu a ČRo Plus Veronika Kuchyňová Šmigolová. Rozhovor Praha/Tel Aviv 16:00 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinská žena čeká na povolení k odchodu z Gazy | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský z Pirátů včera řekl, že je česká diplomacie ve spojení s jedenácti lidmi, kteří mají zájem o evakuaci z Pásma Gazy. U osmi z nich se ví, že mají české občanství. Vím, že Gaza nepatří do vaší velvyslanecké jurisdikce, ale máte o tom nějaké podrobnosti?

Jak říkáte, nespadá to do mojí jurisdikce. Spadá to do jurisdikce kolegů ze styčného úřadu v Ramalláhu. Nicméně jsme ve stálém kontaktu, takže nějaké podrobnosti mám. Jedná se o členy tří česko-palestinských rodin, kteří se nám ozvali, a víme o nich.

Ta procedura, jak odejít z Pásma Gazy, je poměrně složitá. Nejdřív se žádají orgány na izraelské straně, potom na egyptské straně společně s tím izraelským souhlasem. Dále se dotyční musí ve správnou chvíli dostat na správné místo, což je ten hraniční přechod Rafáh.

Bohužel v současné situaci odchod z Gazy blokuje Hamás. On lidi s dvojím občanstvím a cizí státní příslušníky využívá jako lehčí rukojmí a nechce většině dovolit z Pásma Gazy odejít.

Náš jurističtní úřad v Ramalláhu je v kontaktu s těmi rodinami a snaží se jim zařídit povolení, aby mohly Pásmo Gazy opustit a pro některé se to i povedlo. Já v tuto chvíli nevím, jestli se ale někomu podařilo odejít. Nicméně na druhé straně na ně čekají zástupci naší ambasády v Káhiře, kteří se o ně posléze postarají.

A jak je to s českými občany přímo v Izraeli měsíc poté? Když to tak řeknu, obracejí se stále na váš zastupitelský úřad?

V tuto chvíli se na nás neobracejí. Ti, kteří potřebovali odletět, tak se to podařilo buď evakuačními lety, nebo pomocí linek společnosti El Al, která stále funguje. Čili z tohoto pohledu mám pocit, že se situace vcelku stabilizovala.

A když si představíme, že do ulice vyjde Veronika Kuchyňová Šmigolová a na chvíli zapomene, že je velvyslankyní ČR, co tam vidí?

Když vyjdu ven z Tel Avivu, tak vidím vcelku normální život. Vidím lidi, kteří chodí do práce, kteří chodí nakupovat. Je tady mnohem větší množství izraelských vlajek, než bylo v poslední době obvyklé.

Vidím různá hesla na podporu armády, a zároveň jsou jasněji ukázány cesty ke krytům ve městě. Ale jinak bych z prvotního pohledu nepoznala, že je válka.

Když se teď někdo z Česka chystá do Izraele, jaká bezpečnostní opatření platí a co doporučujete?

Stále doporučujeme, aby čeští občané cestovali do Izraele jen v nutných případech. Pokud je někdo v situaci, že sem musí, tak doporučujeme, aby si po příletu stáhl některou z aplikací, která upozorňuje na možné přílety raket z Pásma Gazy.

Ty aplikace jsou velmi přesné a dobře fungující. Měl by si zjistit, zda přímo tam, kde bydlí, jsou v blízkosti kryty a jak se do nich dostat. Obecně aby poslouchal pokyny tzv. „home command“ čili civilní obrany. A také samozřejmě aby se nepohyboval v přímé blízkosti Pásma Gazy ani severní hranice s Libanonem.