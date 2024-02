‚S pomocí vašich nadací překonáváme humanitární krizi.‘ Člověk v tísni přivezl Ukrajincům brikety

Ve vesnici Pervomajske v Mykolajivské oblasti svižně rejdí vysokozdvižný vozík mezi paletami briket.

„Nejsou to klasické brikety, jsou to lisované pelety. Lidé si je tady dost pochvalují, protože mají dobrou výhřevnost. Funguje to tak, že ty nejzranitelnější rodiny, které si opravdu nemohou pomoct samy, dostanou zásobu briket na celou zimu,“ vysvětluje Petr Štefan ze společnosti Člověk v tísni.

Poškozená obrovská sila hned vedle prozrazují, že boje tady byly opravdu těžké.

Pan Valerij Liščuk sem za války vozil pomoc lidem, kteří se ukrývali ve sklepě jedné z velkých hospodářských budov. Před válkou si v ní Valera jako podnikatel zřídil hlemýždí farmu. Teď je zástupcem starosty této střediskové obce a farma dnes slouží jako distribuční sklad humanitární pomoci. A hlemýždím tempem to tu rozhodně neběží.

„V našem obvodu máme jedenáct vesnic, pět z nich za války značně utrpělo. Tady v Pervomajském bylo silně poškozeno 60 procent bytů a rodinných domů a do mnoha z nich zatéká. Mají hliněné stropy. S pomocí vašich nadací a organizací se lidem snažíme co nejrychleji pomoci a překonáváme tuto humanitární krizi,“ popisuje Liščuk.

„Podporujeme hlavně ty, kteří o své domovy částečně nebo úplně přišli, ale přesto se chtějí vrátit domů. Potřebujeme především stavební materiály a moc děkujeme všem dárcům, kteří s námi spolupracují,“ dodává starosta střediskové obce Maxim Karavaj.

Akutním problém je vytápění, palety s briketami proto teď míří do okolních vesnic. Na předání pomoci dohlíží i ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, který má v hlavě i celkové údaje o tom, kolik Ukrajině pomoci už poskytli.

„Od února 2022 je to 1 800 000 lidí, kteří díky naší práci dostali nějakou pomoc. 16 700 opravených bytů a domů, většinou na těch osvobozených územích, odkud byla vyhnána ruská vojska. 650 000 lidí, kteří dostali nějakou potravinovou, materiální pomoc, vybavení domácnosti, matrace, a tak dále,“ popisuje Pánek.