Syrskému vůdci Asadovi udělil azyl přímo ruský prezident. Dění v Sýrii prý Moskvu překvapilo

O udělení azylu svrženému syrskému vůdci Bašárovi Asadovi a jeho rodině v Rusku rozhodl prezident Vladimir Putin. Novinářům to v pondělí podle státní agentury TASS řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Neuvedl žádné podrobnosti o místě pobytu svrženého diktátora a spojence Moskvy, nechtěl ani říct, kdy se Putin s Asadem naposledy setkali. V oficiálním prezidentově kalendáři setkání s Asadem na programu není. Dění v Sýrii Moskvu překvapilo, řekl. Moskva 11:53 9. prosince 2024

„Takové rozhodnutí samozřejmě nelze učinit bez hlavy státu. Je to jeho rozhodnutí,“ uvedl Peskov s odkazem na poskytnutí azylu Asadově rodině.

Moskva patří mezi Asadovy spojence a ruská média s odvoláním na zdroj v Kremlu v neděli informovala, že Asad s rodinou přiletěl do Moskvy a získal tam azyl. Peskov zároveň uvedl, že oficiální prohlášení k tomuto tématu Moskva není povinna vydávat.

„K tomu, kde se pan Asad nachází, vám nemám nyní co říci,“ řekl mluvčí Kremlu novinářům. „Nechám tuto otázku nezodpovězenou,“ odvětil podle TASS na dotaz, kdy naposledy spolu Putin s Asadem hovořili a viděli se. „V oficiálním programu prezidenta taková schůzka není,“ řekl k možnému setkání šéfa Kremlu se svrženým spojencem.

„To, co se obecně stalo, překvapilo pravděpodobně celý svět, v tomto případě nejsme výjimkou,“ řekl podle TASS Peskov. Režim Bašára Asada, jenž blízkovýchodní zemi vládl 24 let, se o víkendu zhroutil. Diktátora, který ještě před dvěma týdny měl moc zdánlivě pevně v rukou, smetla blesková povstalecká ofenziva za jedenáct dnů poté, co se to během občanské války nepodařilo za téměř čtrnáct let.

Moskva patřila k nejbližším spojencům Asadova režimu v bojích proti povstalcům. V Sýrii má Rusko dvě důležité vojenské základny – námořní v přístavu Tartús a leteckou Hmímím, kterými si zajišťovalo přítomnost v regionu Blízkého východu a Středozemního moře. Podle Peskova je nyní předčasné hovořit o zachování ruských základen v Sýrii.

„Bude to předmětem diskuse s těmi, kdo budou v Sýrii u moci. Teď vidíme, že (nastalo) takové období transformace, extrémní nestabilita,“ sdělil Putinův mluvčí.

Moskva ale podle něj pracuje na zajištění bezpečnosti základen, snaží dostat do kontaktu s aktéry, kteří se mohou na „zajištění bezpečnosti podílet“. Moskva je podle Peskova v kontaktu s Tureckem a dalšími zeměmi regionu s ohledem na Sýrii.