Ukrajinský soud poslal ženu na 12 let do vězení. Měla předávat strategické informace Rusům

Ukrajinský soud poslal na 12 let do vězení ženu z Lysyčansku za to, že předávala Rusům informace o pozicích ukrajinských vojáků a jejich techniky během bojů o toto město v Luhanské oblasti. Na svých internetových stránkách o tom s odvoláním na ukrajinská média informuje ruskojazyčný servis BBC. Ženu ukrajinské úřady zadržely už v dubnu.

Kyjev 6:48 14. září 2022