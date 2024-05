ONLINE: Ukrajinský dron opět cílil na ruský radar. Měl letět 1800 kilometrů do cizího území

Dron ukrajinské tajné služby podruhé v jednom týdnu cílil na významnou ruskou radarovou stanici. V neděli to podle nejmenovaných zdrojů ukrajinských médií ze zpravodajské komunity byla stanice Voroněž M ve městě Orsk v Orenburské oblasti. Předtím šlo podle analýzy Institutu pro studium války podobné zařízení v Krasnodarském kraji. Sledujeme online Kyjev/Moskva 12:42 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják vypouští průzkumný dron pro přelet nad pozicemi ruských vojsk v Záporožské oblasti | Zdroj: Reuters

Stanice jsou součástí systému včasné výstrahy, který má varovat před vypálením mezikontinentálních balistických raket. Orsk je vzdálený 1500 kilometrů od území kontrolovaného ukrajinskou armádou, podle nejmenovaného zdroje však dotyčný dron letěl 1800 kilometrů, tedy zatím nejhlouběji, co se tato ukrajinská munice dostala na ruské území.

Ruská média podle serveru Kyiv Independent v neděli informovala o dronu, který se zřítil na předměstí Orsku a cílil na vojenský objekt. Žádné oběti ani škody hlášené nebyly. Ukrajinská armáda ani ruské ministerstvo obrany operaci oficiálně nekomentovaly.

Voroněž M operuje s vlnovou délkou jednoho metru a je schopný odhalit cíle na vzdálenost až 6000 kilometrů, včetně balistických střel a střel s plochou dráhou letu, píše web Ukrajinska pravda.

První ze dvou útoků v Krasnodarském kraji komentoval norský analytik Thord Are Iversen. Podle něj není dobrým nápadem útočit na tento druh cílů.

„Je spousta cílů na ruském území, na které by (Ukrajina) mohla mířit drony, jen hrstce z nich by se měla vyhnout. Toto byl jeden z nich. Je v nejlepším zájmu všech, aby ruský systém včasné výstrahy fungoval dobře, a to hlavně v době napětí,“ napsal na sociální síť X.