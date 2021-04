‚Právo protestovat je vzácné.‘ Omezit ho má chystaný policejní zákon, Britové kvůli němu demonstrovali

Sobotní demonstrace byly namířené proti chystanému zákonu o policii, trestných činech a soudech, který mimo jiné počítá s větší pravomocí policie při omezování protestních shromáždění.

Od začátku března, kdy se zákonem zabýval parlament, se v Británii odehrálo několik podobných demonstrací – pozornost se upřela zejména na akce v Bristolu, kde se protestující několikrát ostře střetli s policií. V západoanglickém městě se i v sobotu shromáždil početný dav, demonstrace se však konala v poklidu, píše agentura Reuters.

Kritici připravovanou normu označují za útok na právo demonstrovat, za krok směrem k autoritářství a za omezení svobod jednotlivce ve prospěch úřadů. Protestní akce byly ohlášeny z více než 20 anglických a velšských měst. Odpůrci připravovaného zákona z hnutí nazvaného Kill The Bill (Zlikvidujte zákon) kromě hlavního města demonstrace pořádali v Birminghamu, Cardiffu, Liverpoolu, Manchesteru či Newcastlu.

V londýnském Hyde Parku se v sobotu lidé začali scházet od 13.00 místního času (14.00 SELČ). Tisíce demonstrantů se později z parku vydaly před parlamentní budovy, kde k nim promluvil například bývalý předseda labouristů Jeremy Corbyn, někteří jeho spolustraníci. Manifestace se účastnili i příznivci hnutí proti rasové diskriminaci jako je Black Lives Matter či ekologického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí).

People rally in #Britain against a bill that would grant police greater powers to crack down on disruptive protests, but which critics say harshly restricts the right to peaceful demonstrations pic.twitter.com/CVC1rEHDnh