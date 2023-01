Ruští disidenti se v Srbsku necítí bezpečně. Čelí výhrůžkám na internetu, hrozbám i fyzickému násilí

Ačkoliv Bělehrad leží dva tisíce kilometrů od Moskvy, ruští disidenti, kteří jsou proti válce na Ukrajině, bolestivě pociťují vliv Kremlu na jejich život v Srbsku. V uplynulých měsících desítky tisíc Rusů nalezly v Bělehradě úkryt před válkou na Ukrajině rozpoutanou Ruskem, v němž hospodářské sankce, povolávací rozkazy a státní represe převrátily vzhůru nohama život běžných lidí, píše agentura AFP. Bělehrad 7:26 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malba ruského prezidenta Putina na zdi domu v Bělehradě. Nad původní nápis „bratr“ někdo červeným sprejem dopsal „vrah“. | Foto: REUTERS/Zorana Jevtic | Zdroj: Reuters

Rusové, kteří se v balkánské zemi odhodlají protestovat proti válce, tak činí na vlastní nebezpečí. Ti z nich, kteří konflikt otevřeně kritizují, totiž čelí výhrůžkám na internetu, hrozbám a někdy i fyzickému násilí.

Čtyřiačtyřicetiletý Vladimir Volochonskij byl městským zastupitelem v Petrohradu a z Ruska uprchl poté, co byl zatčen kvůli pořádání protestu proti válce, vysvětlil agentuře AFP. I v Bělehradě zůstal aktivní. Podílel se na pořádání demonstrací či sbírek ve prospěch dobročinných organizací a začal navazovat kontakty s dalšími emigranty.

Огонь фотка, я считаю. Из свежего материала Франс Пресс: https://t.co/hjz7vurhvG pic.twitter.com/3Tocsk9y6e — Vladimir Volokhonsky (@volokhonsky) January 26, 2023

Pak však dostal varování v podobě písmena Z, které se stalo symbolem války na Ukrajině a které někdo namaloval na dveře bytu, ve kterém bydlel. „Nevím, co se teď bude dít,“ řekl Volochonskij.

Bělehrad se za posledních jedenáct měsíců změnil. Tisíce Rusů, kteří s válkou nesouhlasí, se odstěhovaly do Srbska, ačkoliv nemalá část Srbů válku na Ukrajině podporuje.

Bělehrad jako Casablanca

Příznivci srbské krajní pravice uspořádali demonstrace na podporu kremelské politiky. Na zdech jsou vidět graffiti s portréty ruského prezidenta Vladimira Putina či žoldnéřů z Wagnerovy skupiny nebo hesla na podporu války. V obchodech se suvenýry se prodávají trička s písmenem Z.

Jsem proti válce. Vládě jsem přitakávala svým mlčením, říká z exilu dcera ruského senátora Číst článek

Některé další události nejsou tolik na očích, ale jsou také znepokojivé. Srbské i americké úřady poukázaly na to, že ruská žoldnéřská Wagnerova skupina se pokouší naverbovat Srby do bojů na Ukrajině. To vedlo Bělehrad ke vzácné kritice na adresu Moskvy.

Srbský prezident Aleksandar Vučić srovnal atmosféru v Bělehradu s filmem Casablanca, který líčí intriky exulantů a tajných agentů v Maroku za druhé světové války. „O Vánocích a na Nový rok byl Bělehrad jako Casablanca. Nebylo špióna, který by nenavštívil některý z našich hotelů. Bělehrad něco takového nepamatuje od konce druhé světové války,“ řekl srbský prezident.

Pro Vladimira Volochonského a další ruské disidenty může být atmosféra v zemi mrazivá. Už mnoho měsíců Volochonského jméno, fotografie a detaily o jeho soukromém životě kolují po sociální síti Telegram. Informace šíří kanál s názvem Zlověstní orlové, který veřejně pranýřuje Rusy žijící v Srbsku, kteří jsou proti válce.

Na kanálu jsou označování za „zrádce“ či „zvrhlíky“ a je jim vyhrožováno násilím. „Proč se stále mohou volně pohybovat po Srbsku, aniž by jim někdo rozbil ústa,“ ptá se jeden z přispěvovatelů na kanálu.

Odmítají mlčet

Srbská prokuratura agentuře AFP sdělila, že o existenci kanálu ví a že vyšetřuje více jeho příspěvků. Za kanálem podle informací agentury AFP stojí Rus Alexandr Lysov, který má vazby na Wagnerovu skupiny i srbské nacionalisty. V novém sídle Wagnerovy skupiny v Petrohradu má Lysov kancelář, ve které se podle svých slov věnuje „oblasti informací, humanitárních aktivit a kultury“.

Odpůrcům Putinova režimu hrozilo vězení. Češka pomohla ruské rodině získat polská víza Číst článek

Popírá, že by vyzýval další lidi k útokům na ruské disidenty v Srbsku. O Rusech, kteří uprchli ze své země, si ale nemyslí nic dobrého. „Snažíme se veřejnost přesvědčit, že tito lidé žijící v Srbsku nezastupují ruský lid,“ řekl agentuře AFP. „Oni nejsou jen proti speciální vojenské operaci (jak Rusko oficiálně nazývá válku na Ukrajině), oni jsou proti samotnému Rusku,“ dodal.

Na sociálních sítích také kolovaly fotografie zachycující, jak vzniká nástěnná malba věnovaná Wagnerově skupině. Na snímcích jsou vidět lidé, kteří dupají na modro-bílou vlajku, již používají odpůrci ruské války na Ukrajině.

Na fotografiích poznal vlajku vůdce jedné z opozičních organizací Rusů žijících v Srbsku Pjotr Nikitin. Podle něj se jedná o vlajku, kterou někdo vzal jeho organizaci, když neznámí útoční zbili několik jejích členů. „Nyní můžeme říct, kdo to udělal,“ poznamenal.

Navzdory čím dál silnějším výhrůžkám disidenti nemají v úmyslu mlčet. „Mnoho lidí, a to včetně řady Srbů, mi poslalo obecná varování. Nemohu říct, že se cítím v bezpečí,“ řekl Volochonskij.