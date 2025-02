Všechny evropské národy čekají těžké časy, ruská agrese Ukrajinou nekončí, varuje německý poslanec

Hledání společné evropské pozice k válce na Ukrajině i vlastní obraně komplikuje mimo jiné fakt, že Německo čekají za pár dní volby. Jejich hlavním favoritem je CDU/CSU v čele s Friedrichem Merzem, naopak vládní sociální demokraté v preferencích zaostávají. „Lidé měli velká očekávání v tom, co může německá vláda dokázat. Nemohli jsme je na 100 procent splnit,“ připouští pro Český rozhlas Plus poslanec německého Bundestagu Jörg Nürnberger (SPD). Interview Plus Berlín 0:10 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec německého Bundestagu Jörg Nürnberger (SPD) | Foto: dts News Agency Germany/Shutters/ Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

Za úspěch by považoval, kdyby jeho SPD získala o víkendových volbách okolo 20 procent hlasů, tedy výsledek na úrovni momentálně druhé Alternativy pro Německo. Věří přitom, že by se k sociálním demokratům mohla nakonec přiklonit část ze zhruba pětiny nerozhodnutých voličů, kteří podle něj váhají spíše mezi demokratickými stranami.

„Momentálně je nejdůležitější téma Ukrajina a postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa, to lidi znervózňuje. Na rovinu jim říkám, že všechny evropské národy čekají těžké časy. Ruská agrese neskončí s válkou na Ukrajině, protože Vladimir Putin už před válkou napsal, že chce obnovit Rusko v hranicích sovětské říše,“ zdůrazňuje.

Osobně se také domnívá, že Německo nemůže vystačit se stávajícími výdaji na obranu. „Jsem ročník 1967 a kancléř Willy Brandt měl k dispozici 3,5 procenta HDP. To je pro současnost realistické číslo,“ dodává s tím, že vedle budování vlastní armády je potřeba více integrovat také armády zemí Evropské unie a NATO.

Jádro není levné

S výdaji ovšem souvisí i otázka financování. Podle Nürnbergera je třeba debatovat o tom, zda bude třeba zvýšit daně všem, nebo jen bohatším lidem, popřípadě zda nebude nutné snížit sociální výdaje. Ke zvýšení výdajů na obranu ovšem dojít musí.

„Tlak zvenčí je tak velký, že našim národům nic jiného nezbude. Pokud chceme nadále žít v demokratickém a pluralitním systému, tak ho musíme bránit. A pokud by se nám to nepodařilo, může to vést ke katastrofickým scénářům,“ varuje.

Velkým předvolebním tématem je i to, jak znovu rozhýbat ekonomiku. V problémech je například automobilový průmysl, který se podle Nürnbergera sám rozhodl, že změní svůj výrobní profil a bude se více věnovat elektromobilitě.

„Myslím, že ten cíl je správný, že v budoucnu budeme mít jen elektromobilitu. Nemůžeme se dívat jen na ekonomiku, ale i na klima. Domnívám se, že je možné to skloubit a mít silnou ekonomiku a být klimaticky neutrální,“ věří poslanec.

Nürnberger trvá na tom, že energetická transformace musí být dokončena a že obnovitelné zdroje jsou nejlevnější. „U jaderné energie je to chimérou, že je levná a bezpečná. O bezpečnosti lze diskutovat, ale levná nikdy není, protože musíte započítat i náklady na uložení odpadu,“ upozorňuje.

