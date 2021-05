Německo zavedlo výhody pro očkované a vyléčené z covidu. Podle poloviny lidí ale přišla privilegia brzy

Německo v květnu zavedlo výhody pro plně naočkované a vyléčené z covidu-19. Od neděle tak pro ně neplatí zákaz nočního vycházení, karanténa ani omezení shromažďování, shrnuje německá odnož evropského serveru The Local. Lidé, kteří dostali obě dávky vakcíny, smějí do obchodů a dalších provozoven, aniž by se museli prokazovat negativním testem jako ostatní.

Svět ve 20 minutách Praha 22:20 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít