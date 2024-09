Výsledek voleb v Německu je pro vládní strany fackou. Pád Scholze ale nečekám, říká expertka

Poprvé od roku 1945 vyhrála regionální volby v Německu krajně pravicová strana. Alternativa pro Německo jasně zvítězila v Durynsku, v Sasku skončila druhá. Ani v jedné ze spolkových zemí ale AfD pravděpodobně nebude vládnout, ostatní strany se od ní totiž distancují. „Pro vládní strany je výsledek ohromná facka, pád vlády ale neočekávám,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odbornice Kateřina Smejkalová z organizace Friedrich Ebert Stiftung. Rozhovor Praha 15:34 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V případě Durynska je potřeba poukázat na to, že s tím výsledkem skoro 33 procent voličských hlasů získala AfD blokační menšinu.“ (ilustrační foto) | Foto: Karina Hessland | Zdroj: Reuters

Padlo tabu tím, že volby v Durynsku vyhrála AfD?

Tak určitě je to přelomový okamžik. Nebylo to úplně překvapení, protože AfD v posledních letech v podstatě všude na východě Německa posilovala a už v předvolebních průzkumech se její vítězství zkrátka rýsovalo.

Ale spolu s některými těmi dalšími jevy, které ty volby ukázaly, jako je třeba mimořádný úspěch nového uskupení Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). To například v Durynsku dostalo daleko větší podíl voličských hlasů než strany berlínské vládní koalice. V tom jsou tyto volby určitě přelomové.

Potvrdily tedy ty volby, že je stále značný rozdíl mezi západní a východní částí Německa?

Určitě. Myslím si, že nedělní volby znamenaly dokončení nějakého překreslení politické mapy ve východním Německu. Jak jsem říkala, už se to rýsovalo, ale výsledek voleb bych považovala za dokončení tohoto překreslení. Jednak tím ohromným úspěchem AfD, jednak tím ohromným úspěchem nového uskupení BSW.

Dovedete si představit, že by se některá z těchto stran, ať už AfD nebo právě BSW, z nichž obě jsou, dalo by se říci, ve svém jádru nacionalistické, podílela přímo na regionálních vládách, ať už v Sasku nebo v Durynsku?

Tak u AfD je to skutečně značně nepravděpodobné, protože vůči ní všechny ostatní strany udržují něco, čemu v Německu říkají protipožární stěna. To znamená, že tam je spolupráce vyloučená.

Nicméně myslím, že v případě Durynska je potřeba poukázat na to, že s tím výsledkem skoro 33 procent voličských hlasů získala AfD blokační menšinu. To znamená, že sice velmi pravděpodobně nebude vládnout, nebude mít ministry a podobně, ale zároveň při některých velmi důležitých rozhodováních, při kterých je potřeba dvou třetin poslanců a poslankyň zemského sněmu, bude mít možnost toto rozhodnutí blokovat.

Jedná se třeba o rozhodování o soudcích zemského ústavního soudu, volby do rad zemských veřejnoprávních médií nebo koneckonců i o pozici předsedy zemského sněmu, což je pozice, která tradičně připadá té nejsilnější straně.

Zde by tedy správně AfD na tuto pozici měla mít nárok, což je zase něco, co může značně zkomplikovat vytvoření zemské vlády, protože ta se může vytvořit teprve v okamžiku, kdy se nový parlament zkonstituuje. A to zase závisí na funkci předsedajícího.

Překreslení mapy

Asi musíme mít stále na paměti, že v Durynsku a v Sasku žije dohromady asi sedmina celé německé populace. Dá se přesto říct, že se Němci začínají odklánět od politického středu?

Tak možná je potřeba k tomu ještě říct, že zanedlouho, celkem přesně za tři týdny, nás čekají ještě volby v Braniborsku, další východoněmecké zemi. A tam predikce nejsou zas tak odlišné.

Zřejmě tam bude úspěšnější, než byla v Sasku a Durynsku, SPD. Ale velký úspěch AfD, to s náskokem první místo, se očekává i tam. To znamená, že v nějaké podobě ten odklon jistě platí pro celé Německo, a pro východní Německo platí určitě. Je to něco, co se teď opravdu hodně skloňuje.

Já už jsem o tom mluvila, když jsem říkala, že jde o překreslení politické mapy východního Německa. Tady se zkrátka ukazuje, že do budoucna těmi v podstatě jedinými a nejdůležitějšími politickými stranami na východě pravděpodobně bude AfD a v nějaké podobě BSW. Pozici si tu stále drží i křesťanští konzervativci z CDU.

Ale ostatní strany se částečně propadají dokonce pod hranici volitelnosti, například liberální Svobodná demokratická strana (FDP) v Durynsku.

Křesťanští demokraté v Sasku těsně vyhráli, na druhém místě se umístila Alternativa pro Německo. Co znamená výsledek voleb v těchto dvou spolkových zemích pro vládu kancléře Olafa Scholze, tedy pro vládu vedenou politikem ze sociálně demokratické SPD?

Je to určitě ohromná facka. Už jsem trochu naznačovala, že třeba v Durynsku se tři strany berlínské koalice se dohromady ani zdaleka nedostanou na výsledky BSW a už vůbec ne na výsledky AfD.

To znamená, že je to velmi negativní vysvědčení té berlínské vládě. Je to určitě znamení toho, že se východoněmecká politika výrazně odpoutává od toho, co se děje v tom politickém Berlíně.

Politický Berlín je do jisté míry utvářen spíš západoněmeckými politiky, západoněmeckou představou o politice. To je koneckonců jeden z těch důvodů, proč se východní Němci v rámci jakéhosi protestního volebního chování obracejí proti těmto původně západoněmeckým etablovaným stranám

Velmi konkrétní dopad na vládu se asi nečeká. Strany s neúspěchem do jisté míry počítaly, protože volební výzkumy výsledky naznačovaly. A zároveň vlastně příští volby do Bundestagu se konají téměř přesně za rok.

To znamená, že podnikání nějakého dobrodružství, jako by bylo rozpuštění vlády a předčasné volby, už asi nemá cenu. Samozřejmě bude zajímavé sledovat, jak vládní strany berlínské koalice ten poslední rok využijí, aby třeba ještě tu náladu ve východním Německu otočily ve svůj prospěch.