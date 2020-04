WHO otočila. Ocenila možná pozitiva nošení roušek v době koronavirové pandemie

Zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan se v pátek vyslovil pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Informovala o tom agentura Reuters. Podle koordinátora krizové pomoci není zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, špatný nápad. Ženeva 21:27 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus | Foto: FW1F/Andrew Heavens | Zdroj: Reuters

Světová zdravotnická organizace (WHO) původně ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 smysl neviděla. Nic nenaznačuje, že by to něčemu pomohlo, konstatoval v uplynulém týdnu koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan.

Ryan ale nyní nošení po domácku vyrobených roušek podpořil a uznal, že zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, není špatný nápad.

Jako jedni z prvních

Jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti, je Česká republika. Podle předešlých výroků Michaela Ryana roušky představují spíš dodatečná rizika, když je lidé nesprávně snímají. Právě při tom se prý totiž mohou nakazit. „Naše rada: nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen,“ uvedl v pondělí Ryan.

V České republice je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce o víkendu vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušky na veřejnosti. Video vyzývající lidi k nošení roušek prý Babiš poslal většině evropských prezidentů a premiérů.

Další vývoj epidemie

Ryan z WHO se v pondělí opatrně optimisticky vyjádřil také k dalšímu vývoji epidemie v Itálii, která je nejpostiženější zemí v Evropě. Podle něj by omezení pohybu a další opatření z uplynulých dnů měly vést k brzké stabilizaci epidemie, ale i poté bude třeba ostražitosti.

„Doufáme, že Itálie a Španělsko už tam téměř jsou, vir se nevyčerpá sám od sebe, je třeba ho unavit úsilím v oblasti veřejného zdravotnictví,“ poznamenal expert WHO.

