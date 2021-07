Vysoký počet obětí záplav nebyl systémovým selháním, tvrdí Seehofer. Přesto připravuje reformy

Německý ministr vnitra Horst Seehofer v pondělí odmítl kritiku opozice, podle které při ničivých povodních na západě země stát nedokázal zavčas informovat občany o hrozícím nebezpečí. Jeho úřad nicméně oznámil urychlení prací na reformě fungování civilní ochrany. Při bleskových záplavách zahynulo minulý týden v Německu přes 160 lidí. Berlín 16:03 19. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý ministr vnitra Horst Seehofer | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Záplavy, které západní část Německa postihly po středečních bouřkách a lijácích a které v sobotu zasáhly i východ země, si podle aktuálních údajů vyžádaly více než 165 lidských životů. V Porýní-Falci, konkrétně v nejhůře postiženém okrese Ahrweiler, registrují podle pondělního sdělení policie 117 mrtvých a 749 zraněných. V Severním Porýní-Vestfálsku v neděli evidovali 46 obětí, dva lidé zemřeli také v Bavorsku.

Prudké deště, které vmžiku rozvodnily řadu menších toků na západě země, meteorologové minulý týden předpovídali. Varování před potenciálně katastrofálními záplavami ale k většině lidí nedoputovalo, patrně i kvůli tomu, že se vše odehrálo uprostřed noci.

„Komunikační kanály, za něž je zodpovědná spolková vláda, fungovaly,“ citovala agentura Reuters Seehofera, který navštívil přehradní nádrže Steinbach v Severním Porýní-Vestfálsku, které donedávna hrozilo v důsledku prudkých lijáků protržení.

„Varování jdou (spolkovým) zemím a obcím, které rozhodují. Není to Berlín, kdo vyhlašuje stav nouze, to se dělá na místní úrovni,“ uvedl s tím, že část kritiky považuje za lacinou předvolební rétoriku.

Přední činitel opozičních svobodných demokratů (FDP) Michael Theurer v rozhovoru s agenturou Deutsche Presse-Agentur (DPA) řekl, že vysoký počet obětí odhalil „systémové selhání“, pokud jde o včasné varování obyvatelstva před katastrofami. Předsedkyně další opoziční strany Levice Susanne Hennigová-Wellsowová v neděli Seehofera přímo vyzvala k odstoupení.

K možné úpravě systému varování nicméně vyzval také Seehoferův kolega ve vládě, ministr hospodářství Peter Altmaier.

„Jakmile poskytneme okamžitou pomoc, která je teď nejdůležitější, budeme se muset podívat na to, zda byly věci, které nešly podle plánu. Ty potom musí být napraveny,“ řekl deníku Bild. „Není to o ukazování prstem, je to o zlepšení do budoucna,“ popsal.

Chybějící varování

Šéf německého úřadu pro civilní ochranu (BBK) Armin Schuster v televizi ZDF v neděli uvedl, že německá meteorologická služba Deutscher Wetterdienst předpovídala srážky „relativně dobře“ a že země je dobře připravena na záplavy na velkých řekách.

Na menších tocích je situace odlišná. „Půlhodiny předem často nelze říci, která místa budou zasažena a jak velkým množstvím,“ dodal. Podle něj úřad vydal 150 varovných zpráv prostřednictvím mobilních aplikací i médií. „Budeme muset vyšetřit, kde sirény zněly a kde nikoliv,“ vysvětlil.

Podle spolkového ministerstva vnitra chybějící varování zčásti způsobily výpadky dodávek elektrického proudu i mobilní sítě, které zapříčinila blesková povodeň.

Otázky ohledně funkčnosti německého systému varování před katastrofami vyvolal již loni v září celostátní test, který byl první po 30 letech. Podle agentury Associated Press se do značné míry nezdařil - sirény na mnoha místech nezněly či byly po konci studené války zcela odstraněny, výstrahy přes speciální aplikaci docházely pozdě či vůbec.

Připravovaná reforma fungování civilní ochrany musí být uspíšena a provedena tak, aby se kompetence a zdroje úřadu pro civilní ochranu mohly využívat i v dobách míru, uvedl v pondělí mluvčí spolkového ministerstva vnitra.

V plánu je podle něj mimo jiné zřízení zvláštního „kompetenčního centra“, kde budou v případě katastrof spolupracovat zástupci spolkových, zemských i obecních orgánů.