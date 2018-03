23. 11. 2015 |Tomáš Kremr |Regiony

V českých věznicích si odpykává trest přes 20 tisíc lidí. To je zhruba o tisíc víc, než kolik je kapacita nápravných zařízení. S ubytováním vězňů má pomoci i dnes otevřená věznice v Břeclavi-Poštorné, do které se vejde až 200 odsouzených. Zaplněná má být už do konce příštího roku.