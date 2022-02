Dálnice D2 je ve směru na Slovensko uzavřena. Důvodem je protest slovenských autodopravců

Dálnice D2 je ve směru na Slovensko zhruba od úterních 20:30 uzavřená pro nákladní auta mezi exitem 48 Břeclav a hraničním přechodem Břeclav-Kúty. Od hranic se směrem do ČR vytvořila kolona kamionů, řekl jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala. Břeclav 23:10 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice D2 je ve směru na Slovensko zhruba od úterních 20:30 uzavřená pro nákladní auta mezi exitem 48 Břeclav a hraničním přechodem Břeclav-Kúty (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důvodem je protest slovenských autodopravců, kteří blokují kamionům opětovný vjezd na dálnici z odstavného parkoviště, kam vozidla musejí zajíždět z důvodu pandemických opatření. Osobní vozidla místem projedou. Situace by podle Valy měla trvat až do rána. Slovenská policie na facebooku informuje, že přes hraniční přechod neprojedou nákladní auta.

Dopravci chtějí protestem docílit mimo jiné snížení spotřební daně z pohonných hmot na Slovensku. Pokud slovenská vláda nepozve dopravce během středy k jednacímu stolu, plánují dopravci zablokovat hlavní hraniční přechody do Polska i Maďarska. Novinářům to v úterý večer na hranicích řekl předseda Unie autodopravců Stanislav Skala. Protestující přechod z bezpečnostních důvodů nezablokovali zcela, nemají pro to světelnou signalizaci. „Nechceme se namočit do problémů,“ řekl agentuře TASR Skala.

Vozidla jedoucí z ČR na Slovensko musejí podle Valy sjíždět na odstavné parkoviště s ohledem na pandemii koronaviru a zavedená opatření. Podle informací ČTK autodopravci zhruba desítkou vozů zablokovali pro kamiony výjezd na dálnici z tohoto parkoviště, osobní auta mohou jet po dálnici. Parkoviště už se ale zaplnilo a kamiony, které tam chtěly najet, zůstaly na dálnici.

Z důvodu bezpečnosti odklání dálniční policisté zablokované nákladní automobily do odstavného pruhu. Někteří šoféři využívají možnost slovenských kolegů a otáčejí se zpět k nám. Kolona má aktuálně přes jeden kilometr. Dbejte pokynů dopravních policistů. pic.twitter.com/NYgCZN6WHn — Policie ČR (@PolicieCZ) February 15, 2022

Podle Valy se vytvořila kolona v pravém jízdním pruhu až do České republiky, nicméně blokující vždy na pár minut kamiony z parkoviště pouštějí. „Snažili jsme se kamiony odklonit do odstavného pruhu, aby netvořily překážku pro další vozidla. Situace by měla trvat až do rána. Je možné použít jiný přechod Hodonín-Holíč,“ uvedl Vala.

‚Chceme menší mýto‘

Podle Skaly se ukáže, jak se k situaci postaví slovenská vláda. „Měli jsme nějaké požadavky, na něčem jsme se dohodli. Nevíme, co se na vládě stalo, ale nepřijala to. Trápí nás hlavně mýto, platíme 19 centů a chtěli bychom to snížit na 12 centů na dobu půl roku, abychom nějak pomohli dopravcům. Dále chceme vratku spotřební daně z 1000 litrů 38 eur. Dále chceme snížit silniční daň,“ vyjmenoval Skala.

Pokud vláda nebude chtít s dopravci jednat, blokády se podle něj rozšíří na další přechody. „Jsou to přechody na Oravě, kde je tranzit na celé Polsko, dále Komárno a Šahy,“ dodal Skala. Požadavky autodopravců podporují i zemědělci a lesníci, během úterka svojí technikou zablokovali silniční tah mezi Košicemi a Michalovcemi na východě Slovenska. Navíc žádají demisi ministra zemědělství Samuela Vlčana, který podle nich řízení resortu nezvládá.

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) a její partnerské organizace vyzvaly vládu ke 30procentnímu snížení spotřební daně z pohonných hmot na půl roku, dále žádají stejný krok v případě sazeb mýtného a úlevy na silniční dani. Kabinet premiéra Eduarda Hegera požadavky autodopravců zatím nekomentoval.

Slovensko na rozdíl od Maďarska či Polska nezavedlo opatření, která by vedla například ke zlevnění pohonných hmot. Právě kvůli levnějšímu benzinu či naftě začalo mnoho lidí ze Slovenska už dříve jezdit na čerpací stanice do Polska.