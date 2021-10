Šokuje mě, jak automechanici nebo pekaři vedou s lékaři debatu o očkování, říká hejtman Kuba

Počty nakažených nemocí covid-19 se rychle zvyšují, během víkendu bylo odhaleno přes 4500 nových případů „Teď je důležité, aby se tato čísla nepřeměňovala v těžké stavy a hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. To je mnohem důležitější než počet pozitivních,“ zdůrazňuje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) a dodává: „V tuto chvíli si nemůžeme dovolit žádný lockdown, zavírání a nepouštění dětí do škol.“ Praha 0:10 26. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihočeské očkovací centrum a předseda Asociace krajů a hejtman Martin Kuba (ODS) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„To odmítám a Jihočechům garantuji, že tohle už dělat nebudeme. Mít představu, že dostaneme nákazu na nulu, je nesmysl,“ upozorňuje s tím, že je třeba vyvážit opatření a svobodu.

Kuba poukazuje na to, že v posledních dnech tvoří 40 procent nových případů děti a mladí lidé do 19 let věku, u kterých je nízké riziko komplikací. Významně se také projevuje očkování, zatímco u mladých lidí je proočkovanost asi 16 procent, u lidí nad 65 let je to 84 procent a tvoří tak jen šest procent nakažených.

„Lockdowny a omezování setkávání jsou u takto snadno přenosné respirační infekce velmi komplikované. Vyzkoušeli jsme si loni, jaké to nese sociální a ekonomické náklady, jsou obrovské. Nebo máme jednoduchý model, jak se chránit, a to je očkování. Lidstvo se bude muset naučit s koronavirem naučit žít,“ podotýká.

Česká povaha?

Kuba apeluje i na osobní odpovědnost obyvatel, ať už jde o nošení respirátorů nebo poctivé kontroly bezinfekčnosti například v restauracích. Hejtman vyzdvihuje zahraniční příklady, jako je třeba Portugalsko, kde je už naočkováno 87 procent obyvatel a chystá se rušit omezení.

„Je otázka, jestli je to vždycky jen dobrou kampaň, nebo do určité míry i vlastnostmi toho národa,“ poznamenává Kuba, který si odpor části společnosti k očkování nedokáže vysvětlit.

Lidé podle něj v záplavě informací z internetu ztrácejí schopnost rozlišovat informace a upadá odborná autorita. „Jako lékaře mě šokuje, jak s lékaři vedou o očkování debaty lidé, kteří jsou třeba automechanici nebo pekaři. S pocitem, že přesně vědí, jak to je,“ dodává.

Pozastavuje se ale i nad tím, že očkování zpochybňují také někteří lékaři. Přitom data jsou prý jasná a žádná jiná respirační infekce v posledních letech nevedla k tomu, že by došlo k přetížení nemocnic.

